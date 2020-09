Verste børsdag i Oslo siden utgangen av mars

Kraftig oljeprisfall og dokumentlekkasje i banksektoren bidro til den verste børsdagen på lang tid for Oslo Børs. Hydrogenselskapet Nel falt mer enn 16 prosent.

FALLER: Oslo Børs er ned nesten tre prosent noen timer inn i dagen. Vis mer byoutline Fredrik Hagen

Publisert: Oppdatert: 21. september 2020 16:31 , Publisert: 21. september 2020 10:49

Oslo Børs åpnet forsiktig ned ved inngangen til uken. Utover dagen ble det derimot blytungt.

Hovedindeksen endte dagen ned 3,63 prosent til 834,69 poeng.

Det er den verste børsdagen i Oslo siden 27. mars midt i den mest turbulente børsdagen i vår.

Ved børsdagens slutt var det svært få av aksjene på Hovedindeksen som klarte å kare seg i pluss. Blant de mest omsatte falt Equinor 3,25 prosent. Samtidig endte Aker BP ned mer enn fire prosent.

Det skjedde samtidig som oljeprisen har falt 3,7 prosent i løpet av dagen. Oljen handles ved børsåpning for 41,46 dollar fatet.

Dokumentlekkasje bidro til tungt DNB-fall

Storbanken DNB bidro mest til børsfallet i Oslo, etter at aksjen falt 4,38 prosent. Utviklingen kom etter en stor dokumentlekkasje rundt at storbanker har vært involvert i en lang rekke mistenkelige transaksjoner.

Også ellers i Europa har storbanker stort sett falt gjennom dagen etter lekkasjen.

Utviklingen på Oslo Børs kom samtidig som børser verden over trekkes nedover. Et usikkert vekstbilde fremover, kombinert med skepsis knyttet til prisingen av teknologisektoren, bidrar til utviklingen, mener Danske Banks sjefstrateg Christian Lie.

– Den voldsomme kursoppgangen vi har sett siden mars som var drevet av teknologisektoren ser ut til ut til å ha gått litt tom for ammunisjon, sier Lie til E24.

– Ettersom det fortsatt er en del usikkerhet knyttet til hvordan veksten i økonomien blir fremover, så hangler også de mer sykliske delene av markedet. Og så var det nok en liten skuffelse etter rentemøtet i den amerikanske sentralbanken i forrige uke, fortsetter han.

Les på E24+ Stor dokumentlekkasje: Amerikanske banker mistenker at DNB-kunder kan knyttes til hvitvasking

– Mer sårbart

Den amerikanske sentralbanken holdt styringsrenten uendret i intervallet mellom 0 og 0,25 prosent, og signaliserte en uendret rente frem til 2023. Sentralbanken kunngjorde ikke nye stimulansegrep, til tross for at den tidligere har åpnet for en høyere inflasjon enn målet.

– Det gir en avventende stemning blant investorer generelt. Hvis sentralbanken ikke kommer med flere stimulanser – hvilke nye kortsikte impulser skal da drive markedet?

Lie trekker i tillegg frem at den sterkeste vekstrekylen etter gjenåpningen av økonomien sannsynligvis ligger bak oss.

– I mangel på positive drivere blir markedet mer sårbart for faktorer som vanligvis ikke ville påvirket like mye. En av dem er valget i USA. Man har også en dårlig relasjon mellom USA og Kina, og en forhøyet risiko knyttet til brexit.

Les også Nel-sjefen: Nikolas forpliktelser til Nel er uendret

Nels verste dag i år

Et annet selskap som har fått mye oppmerksomhet mandag er hydrogenselskapet Nel. Tidlig mandag morgen gjorde Nikola det kjent at arbeidende styreleder Trevor Milton går av.

Nel-aksjen endte dagen ned 16,67 prosent, noe som er den verste børsdagen for selskapet siden juni i fjor.

Miltons avgang kommer etter at Hindenburg Research kom med krasse anklager om «intrikat svindel» i selskapet. Nikola har avvist påstandene.

Nel har hatt kontakt med Nikola, som sier at selskapets forpliktelser overfor Nel er uendret.

Nikola produserer blant annet hydrogendrevne lastebiler, og er blant norske Nels viktigste kunder.

Det Wall Street-noterte selskapet dundret ned nær 30 prosent ved børsåpning i USA, men har senere halvert den kraftige nedgangen. Like før børsåpning var Nikola-aksjen ned rundt 15 prosent.

Nikola-gründerens avgang er det som har trigget dagens nedgang, sier investeringsdirektør Robert Næss i Nordea.

Les også Gründer Trevor Milton forlater Nikola

– Priset høyt på mye luft

Men Nikola er også blant aksjene som er priset høyt og som skaper usikkerhet, mener Næss.

– Nikola er en representant for selskaper som er priset høyt på forventninger og mye luft, sier Næss.

Han mener selskapet er høyt priset, men er langt unna å tjene penger.

– Det er sånne type selskaper som faller, og Nel tjener heller ikke på driften. Nel er blant de svakeste aksjene i Europa nå, sier Næss.

Han trekker frem at Nel er selskapet som faller tredje mest på brede europeiske oversikter mandag formiddag.

Også Hexagon Composites, som leverer lagringstanker for hydrogen falt 8,8 prosent mandag. Det er nok Nel-nedgangen som smitter over, tror Næss.

Her kan du lese mer om Børsdagen Oslo Børs Hovedindeksen OSEBX