Sparebank1 Nord-Norge stenger over halvparten av kontorene sine

Banken opplyser torsdag at den vil kutte kostnadene med 40 millioner kroner årlig. 35 ansatte blir berørt når banken nå legger ned 16 kontorer.

Liv Bortne Ulriksen ble ansatt som ny konsernsjef i Sparebank 1 Nord-Norge i mai Vis mer byoutline Ronald Johansen/iTromsø

Publisert: Oppdatert: 17. september 2020 08:30 , Publisert: 17. september 2020 08:03

«Endret kundeadferd, tøff priskonkurranse og forventet demografisk utvikling» fører til at banken velger å stenge 16 av 31 bankkontorer, skriver Sparebank1 Nord-Norge i en pressemelding torsdag morgen.

Banken viser til at digitaliseringen har skutt fart de siste årene, og coronakrisen har vist at kundene er digitale, og at de også foretrekker å være det.

Ifølge meldingen er det 16 mindre bankkontor som nå legges ned.

Banken opplyser at 35 ansatte blir berørt. Konsernsjef Liv Ulriksen sier at de jobber med å finne løsninger for disse.

– Vi har tradisjon for å finne gode løsninger i situasjoner som dette. Vi tilbyr våre ansatte gode sluttpakker, og jeg føler meg trygg på at vi skal finne løsninger for alle, sier hun.

Se listen over hvilke kontor som stenges lenger ned i saken!

– Tror fortsatt på lokal kunnskap

Dermed vil 15 kontorer fortsette å holde åpent.

– Vi vil vektlegge å tilby hele vår produktbredde ved hvert kontor - herunder eiendomsmegling, leasing og regnskapstjenester, sier konsernsjef Liv Ulriksen.

Ulriksen mener det er nødvendig å «ta grep i tide» for å fortsette å levere gode resultater. Hun viser til at de fremover må investere tyngre i digitale løsninger.

Samtidig sier hun at hun har forståelse for at folk vil bli skuffet over at kontorer nå stenges.

– Det er flere årsaker til at dette oppfattes som trist for noen. Flere av de berørte kontorene ligger på mindre steder, der tjenestetilbudet over tid har blitt redusert. Selv om årsakene er til å forstå, har jeg respekt for at det oppleves negativt.

Ulriksen understreker at banken vil strekke seg langt for at overgangen skal bli håndterbar, også for kundene som ikke er digitale og vanligvis har fått hjelp i banken.

Disse kontorene stenges: Meløy

Rognan

Leinesfjord

Stokmarknes

Myre

Andenes

Storsteinnes

Målselv

Lyngseidet

Skjervøy

Karasjok

Tana

Vardø

Båtsfjord

Honningsvåg

Svalbard

Kutter kostnader

Konsernsjefen viser til at de fortsatt vil være tilstede i hele landsdelen, og at de fortsatt har langt flere kontorer i Nord-Norge enn deres konkurrenter har til sammen.

I lønnsomhetsprogrammet som ble lansert i fjor, opplyste banken at den hadde ambisjoner om å øke inntjeningen med 200 millioner årlig.

I meldingen torsdag skriver konsernet at en vesentlig del av denne summen skal hentes inn gjennom kostnadsreduksjoner.

– Endringene i kontorstrukturen vil gi en årlig besparelse på cirka 40 millioner, og konsernet forventer å være i mål med lønnsomhetsprogrammet innen 31.12.21, heter det i pressemeldingen.

