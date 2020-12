Smedvig Hagland om framtiden: «Stor tro på prosjektene»

For én måned siden ble Petter Smedvig Haglands selskap, Petrus AS, reddet fra konkurs. Nå sier investoren at han har stor tro på at flere av prosjektene vil gi avkastning de neste årene.

Petter Smedvig Hagland har stor tro på at prosjektene han er involvert i, vil gi avkastning i årene framover. Vis mer byoutline Kristian Jacobsen