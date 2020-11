Nedgang på Wall Street i valginnspurten

Aksjemarkedet har klatret markant i tiden etter valgdagen i USA, men fredag ettermiddag har utviklingen snudd.

Vis mer byoutline Courtney Crow / New York Stock Exchange

Publisert: Oppdatert: 6. november 2020 15:37 , Publisert: 6. november 2020 14:07

Det drar seg til i valginnspurten i USA etter flere dager med stemmetelling.

Mens Joe Biden stadig nærmer seg en mulig valgseier, har handelen åpnet på Wall Street. Slik ser det ut noen minutter etter børsstart:

Dow Jones ned 0,30 prosent

Nasdaq ned 0,48 prosent

S&P 500 ned 0,31 prosent

Indeksene, som var markant ned i førhandelen, hentet seg inn etter at jobbrapporten «nonfarm payrolls» viste en sterkere amerikansk jobbvekst enn ventet i oktober.

Utslagene kommer etter en uke med markant oppgang på Wall Street i kjølvannet av valgdagen. Sterkest har oppgangen vært for den teknologitunge Nasdaq-indeksen.

– Litt overraskende

– Aksjemarkedet har kanskje gått litt overraskende bra, sier DNBs seniorøkonom Knut A. Magnussen om dagene etter valget.

Han trekker frem at markedet er optimistiske til en mulig Biden-administrasjon i Det hvite hus, med en splittet Kongress.

– Det er tydelig nå at han ikke får flertall i Senatet. Det legger begrensinger på spillerommet hans. Da får man ikke skatteøkningene som han har gått til valg på, og det ser man positivt på i markedet. Det er også kanskje mindre sjanser for økte reguleringer for tek-selskapene, som det har vært mye snakk om.

Venter mindre krisepakke

Mye snakk har det også vært om den økonomiske viruspakken i USA, som lederen i representantenes hus Nancy Pelosi og finansminister Stephen Mnuchin forhandlet om i opptakten til valget.

De kom imidlertid ikke i mål.

– I forhandlingene som foregikk kom Nancy Pelosi og Stephen Mnuchin nesten til enighet om en stor pakke, virket det som. Men det er representantene i Senatet som skal være med å vedta, og de har ønsket en mindre krisepakke, sier Magnussen.

– Vi tror det blir en pakke, men mindre enn det lå an til før valget. Vi tror det kan drøye til over nyttår før den er på plass.

Biden leder i Georgia

Vinnersjansene til Donald Trump har blitt mindre etter hvert som stemmene har blitt telt opp torsdag og fredag.

Etter å ha ligget foran i delstaten Georgia, har utviklingen snudd for presidenten. Nå leder nemlig Biden med i overkant av tusen stemmer.

Det er 16 valgmenn i denne delstaten. Dersom Biden vinner her vil han ha 269 valgmenn, og dermed bare mangle én unna en valgseier,.

Det vil samtidig bli vanskelig for president Donald Trump å få nok valgmenn til å nå 270, dersom han taper i delstaten.

Presidentvalget kan i teorien bli uavgjort. Hvis dette skal skje, må Biden vinne i Georiga, og Donald Trump må ta Alaska, Arizona, Nevada, North Carolina og Pennsylvania.