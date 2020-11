Reitan-familien vurderer børsnotering av livsverket

Reitangruppen ville vokse seg enda større og ser til børsen for å gjøre dette med nye investorer på eiersiden.

FAR OG SØNN: Odd og Ole Robert Reitan åpnet nylig Rema-butikk nummer 1.000, men vekstambisjonene er større enn enkeltbutikker, og selskapet ser mot børsen for å kunne ta ny vekststeg, både i og utenfor Norges grenser.

– Vi har forberedt oss på dette et helt liv, og føler vi som selskap har veldig mye på stell. Når vi nå får kraftsamlet all handelsvirksomheten, skal vi kunne være modne for noe enda større, sier Ole Robert Reitan til E24 om børs-vurderingene.

Fra januar 2021 bytter Reitangruppen navn til «Reitan» og konsernet forenkler strukturen i tre tydelige forretningsområder: Handel, Eiendom og Kapital.

Dermed forsvinner forretningsområdene Uno-X Energi og Reitan Convenience inn i kategorien «Handel».

– Hvorfor skjer dette akkurat nå, har timingen betydning?

– Timingen er riktig for oss og for selskapet, sier Reitan og fortsetter:

– Vi må utforske muligheten for å utnytte den kompetansen vi har internt enda bedre, og potensielt bruke den i markeder hvor vi ikke er til stede, sier Ole Robert som blir leder for handelsvirksomheten.

Selskapet er i Norge mest kjent for dagligvarekjeden Rema 1000, men Reitan-familien har bygget opp en solid portefølje handelsselskaper som Narvesen, Uno-X, Pressbyån i Sverige, i tillegg til store posisjoner innen eiendom og verdipapirer.

Det er for øvrig bare handelsvirksomheten som vurderes børsnoteres, og det tidligst i 2021. Til sammen har handelsvirksomheten 3753 utsalgssteder fordelt på syv land.

STØRST VEKST I UTLANDET: Ole Robert Reitan som leder handelsvirksomheten i Reitangruppen tror vekstmulighetene er størst utenfor Norge, men vil også gjøre noe med at Rema 1000 er landets minste av de tre store dagligvaregrupperingene.

Dette er Reitangruppen Handelskonsern startet og eid av Reitan-familien. Omsetter for rundt 97 milliarder kroner, og hadde 38.373 ansatte ved utgangen av 2019. Eier både dagligvare, kiosk og bensinstasjonsvirksomhet i Norden og Baltikum. Dette inkluderer Rema 1000, Narvesen, 7-Eleven, Pressbyrån, Uno-X. Konsernet var ved utgangen av fjoråret Norges niende største selskap, ifølge Kapital. Reitangruppen eies i dag av Odd, Ole Robert og Magnus Reitan som har tre like store eierandeler. Odd Reitan er styreleder. Vis mer vg-expand-down

– Tror på spredt eierskap

Reitan er hemmelighetsfull rundt en mulig børsnotering. Det er klart at familien vil beholde en majoritetsandel av selskapet, men det er for tidlig å si hvor mye kapital selskapet vil hente, hvor langt i prosessen Reitangruppen har kommet, eller i hvilken grad man allerede har vært ute i markedet og loddet stemningen.

– Alt det må vi komme tilbake til, sier han.

Odd Reitan har flere ganger sagt at en børsnotering kan være en mulighet, men aldri så konkret som nå. Den selvutnevnte colonialmajoren sier i en melding at han har troen på å få flere eiere enn familien inn i konsernet.

– Jeg tror på spredt eierskap. Flere burde eie mer. Hvis dette skjer vil vi få en arena for medeierskap som jeg håper våre ansatte, kjøpmenn og kunder blir med på, sier han – et budskap også Ole Robert stiller seg bak.

Tidligere har Odd Reitan sagt at formuesskatten har vært til hinder for en børsnotering.

– Har noe endret seg?

– Vi må gjøre det som er rett for selskapet, så får det være beslutningsgrunnlaget vårt, sier Ole Robert.

Potensiell børsgigant

Reitangruppen er Norges niende største konsern målt i omsetning, og omsatte for 96,9 milliarder kroner i 2019, om man inkluderer franchisene.

Dermed hadde handelsgiganten blitt et av Oslo Børs aller største selskaper.

Det er ikke første gang Reitan-familien går på børs. Reitan Narvesen ble notert i 2000, men ble tatt av etter bare ett år.

– Vi lærte mye den gangen og var nok litt for små og umodne, men nå er vi mye sterkere og mer modne for noe slikt, sier Reitan.

ØNSKER SEG FLERE EIERE: Styreleder, eier og colonialmajor Odd Reitan ønsker seg flere på eiersiden i Reitangruppen enn bare familiemedlemmer.

Størst vekstmuligheter utenfor Norge

Reitan som de siste årene har trukket seg noe tilbake fra offentligheten og fokusert på hele konsernets handelsvirksomhet, sier selskapet nå går inn i en ny fase.

– Det er et selskap som har utviklet seg over 70 år, og som har vokst voldsomt siden vi var på børs sist, og dermed føles den prosessen vi nå går inn i, naturlig.

– Hvor er vekstmulighetene størst?

– Det er nok utenfor Norges landegrenser at vekstmulighetene er størst. Vi er jo tross alt en internasjonal virksomhet med halvparten av våre arbeidsplasser plassert utenfor Norge. Vi må passe på at vi som sitter i Oslo, ikke blir for navlebeskuende, sier Reitan, men legger til at en eventuell børsnotering også kan gi kraft til også å endre dynamikken i norsk dagligvarebransje:

– Men nå er vi jo den minste av de tre store dagligvaregrupperingene i Norge, det må man jo kunne gjøre noe med.

Han mener det hadde vært sunt om norsk dagligvarebransje gjennom en børsnotering hadde blitt mer gjennomsiktig.

– I handelsvirksomheten tror jeg mange av oss hadde hatt godt av å utvikle et litt bedre vinkelsyn og se på tvers av konseptene, så får vi begynne med de lavthengende fruktene.

Reitan-familien fortsetter på topp

Til tross for en omstrukturering og en mulig børsnotering vil Ole Robert, Odd og Magnus Reitan fortsette i sine lederposisjoner, i tillegg til at Reitan Eiendom vil fortsette å være ledet av Ingolv Høyland.

– Vårt liv er jo i dette selskapet, sier Ole Robert Reitan om at endringene ikke gjør noe med hvordan selskapet styres.

Odd Reitan har vært en kjent figur i norsk offentlighet i en årrekke. Her er han avbildet hjemme på kjøkkenet i 1993.