Equinor presenterer den nye toppsjefen: - Et stort ansvar

Mandag morgen varslet Equinor at Eldar Sætre går av som toppsjef etter seks år.

Publisert: Oppdatert: 10. august 2020 12:27 , Publisert: 10. august 2020 11:37

Anders Opedal tar over som konsernsjef fra 2.november. Med det blir han den første ingeniøren som får den prestisjefulle jobben - en jobb som fører med seg et solid lønnshopp.

Equinor holder pressekonferanse om sjefsbyttet på Fornebu mandag formiddag.

– Anders er en usedvanlig god leder, sier styreleder Jon Erik Reinhardsen i Equinor på pressekonferansen.

– Han er særdeles godt likt internt, sier styrelederen.

– Skrekkblandet fryd

Det er en litt alvorstung Anders Opedal som går på talerstolen i Equinors kontor på Fornebu mandag.

– Det er en stor oppgave, og et stort ansvar, sier Opedal.

– Jeg skal innrømme at det er med skrekkblandet fryd jeg tar på meg dette, sier han.

Fra scenen på Fornebu kommer avtroppende konsernsjef Eldar Sætre med svært rosende ord om sin etterfølger.

– Du er en bunnsolid og klok person. Du har dyp kompetanse om hele vår industri, du er nytenkende og samtidig balansert og reflektert, og ikke minst så har du de viktige grunnverdiene og de personlige egenskapene som skal til for å lykkes i denne jobben. Jeg er helt overbevist om at du er den rette til å ta over som konsernsjef og lede selskapet inn i en ny tid, sier Sætre.

Ønsker å lede grønt skifte

Som motivasjon trekker den nye Equinor-sjefen frem oppveksten sin i industribygden Sauda, bakgrunnen som ingeniør og erfaringene fra ulike lederroller i Equinor, hvor han også har måttet håndtere hendelser som har krevd menneskeliv.

– Sikkerhet vil alltid være det viktigste for meg, sier han.

Den nye konsernsjefen fremhever at Equinors fremtid er avhengig av omstilling, der verdi skal prioriteres fremfor volum i olje- og gassvirksomheten, og selskapet skal satse mer på fornybar energi.

– Jeg vil at Equinor skal være et ledende selskap i det grønne skiftet, sier han.

Han peker på at Equinor blant annet er langt fremme på fangst og lagring av CO 2 , og sier at han ikke kommer på noe selskap som er godt posisjonert for skiftet.

– Har egenskapene som skal til

Reinhardsen mener at Opedal er den riktige til å lede Equinor gjennom omstillingen til et lavutslippssamfunn.

– Han har egenskapene som skal til for å ta tak i dette med full kraft, sier styrelederen.

Selskapet legger ikke frem noen ny strategisk retning nå, men sier at det er naturlig å vurdere retningen videre nå som en ny sjef tar over.

– Han vil ha som hovedoppgave å lede Equinor videre gjennom den energitransisjonen verden er inne i, og som vi må akselerere, sier Reinhardsen.

– Vi har et godt utgangspunkt, også vi må øke farten og kraften, sier han.

Han påpeker at Anders Opedal har gått med på en billigere lønnspakke enn forgjengeren. Opedal vil ifølge Reinhardsen få rundt ti prosent lavere kompensasjon enn Sætre, gitt full måloppnåelse.

Opedal takket også sin forgjenger for lederskapet gjennom mange år.

– Jeg tror Equinor har blitt en stor del av deg. Men sannelig har du blitt en stor del av Equinor. Det er slutten av en epoke når du snart går av med pensjon, sier Opedal.

– Vi er uendelig stolte over å ha deg som leder, sier han.

Vemod

Reinhardsen sier at det er med «et visst vemod» at selskapet har akseptert Eldar Sætres melding om at han vil gå av etter fire tiår i selskapet.

Den avtroppende konsernsjefen, Eldar Sætre, begynte i selskapet da han var 24 år gammel, og har hatt lederstillingen siden 2014.

– Jeg har tilbragt hele mitt yrkesaktive liv i Equinor. Jeg er glad i dette selskapet og det har virkelig vært et privilegium å få jobbe med alle de fantastiske folkene i Equinor gjennom fire tiår, sa Sætre i en pressemelding mandag morgen.

– Equinor er i dag et sikrere, sterkere og mer konkurransedyktig selskap enn da du tok over som sjef, Eldar, sier Reinhardsen.

Han understreker at Sætre har skapt sterk tillit i styret, og sier at styret er særlig fornøyd med at Equinor under Sætres ledelse har lyktes i få frem en intern kandidat til å ta over selskapet.

Omstridt navnebytte

Oljekrise og Equinor-navnebytte er to hendelser som har preget Sætres år i topplederstillingen. Olje- og energiminister Tina Bru er en av de som har kommentert nyheten mandag.

– Selv om Eldar Sætre fortsatt vil være konsernsjef noen måneder til, vil jeg også takke han for den store innsatsen han har gjort for Equinor som konsernsjef og i selskapet i flere tiår før det, skriver hun i en uttalelse til E24.

Samtidig gratulerer hun Opedal med det hun selv omtaler som en «svært viktig og utfordrende jobb» som sjef for «Norges største og viktigste selskap»:

– Han får en svært viktig og utfordrende jobb med å utvikle selskapet videre til et bredt energiselskap som bidrar til å nå målene for Paris-avtalen. Det vil være nødvendig for å nå målet om høy verdiskapning over tid, skriver Bru.

– Bredt energiselskap

Anders Opedal, som nå tar over stafettpinnen, kom inn i Equinor som petroleumsingeniør i 1997. I likhet med Eldar Sætre, har han hatt en rekke stillinger i selskapet.

I en pressemelding mandag morgen, understreker styreleder Jon Erik Reinhardsen at Equinor går inn i en fase med betydelige endringer, der man må ta stadig sterkere grep for å bekjempe klimaendringene.

– Styrets mandat til Anders er å akselerere Equinors utvikling som et bredt energiselskap, og å øke verdiskapingen for våre aksjonærer gjennom energitransisjonen, sier Reinhardsen.

