Ertvaag-familien har tatt ut 200 millioner i utbytte på tre år

Formuen til John Arild Ertvaag og hans familie fortsetter å vokse. I fjor fikk Camar AS et resultat på 73 millioner kroner - og på de tre siste årene har familien tatt ut et utbytte på 200 millioner kroner.

Sindre Ertvaag tok over som daglig leder i Camar AS etter sin far John Arild Ertvaag (i bakgrunnen) mot slutten av 2017. Vis mer Jarle Aasland

Publisert: Oppdatert: 13. august 2020 06:54 , Publisert: 13. august 2020 06:42

– Tallet er som det er. Utover det har vi ingen kommentar til utbyttet, sier Sindre Ertvaag til Aftenbladet.

Han tok over som daglig leder i Camar etter sin far mot slutten av 2017. Samtidig ble det også gjennomført et generasjonsskifte på eiernivå. Sindre Ertvaag og hans to søstre Silje og Stine har nå en eierpost på 73,5 prosent av selskapet (24,5 prosent hver), mens foreldrene John Arild Ertvaag og Camilla har 26,5 prosent.

Over milliarden i egenkapital

Det ferske årsregnskapet til Camar viser at konsernet fikk et resultat før skatt i fjor på 73 millioner kroner mot 7,7 millioner kroner året før. Egenkapitalen har økt litt fra 1,07 milliarder kroner i 2018 til 1,1 milliarder kroner i fjor.

– Resultatet for i fjor er i hovedsak drevet av to eiendomssalg og inntjening fra selskapet Norgesdekk fra 1. juli og fram til årsskiftet, sier Sindre Ertvaag.

Og fortsetter:

– Generelt ble 2019 et godt år for Camar med investering i selskapet Norgesdekk som en viktig begivenhet. Også i Camar Eiendom har det vært mye aktivitet med to realiseringer og investering i Jåttåvågen fase to sammen med Stavanger Utvikling, Entra og Obos som en stor milepæl.

Regnskapene for de siste tre årene viser at Ertvaag-familien har tatt ut 200 millioner kroner i utbytte de siste tre årene; 50 millioner i fjor, det samme beløpet i 2018 og 100 millioner kroner i 2017.

I juni i fjor kjøpte Camar seg inn i selskapet Norgesdekk. Det har vist seg å være en god investering for familien Ertvaag. Her er daglig leder i Camar, Sindre Ertvaag, sammen med Jone Stangeland i Norgesdekk. Vis mer Jan Inge Haga

– Korona-forsiktige

Camar er et selskapet som gjør langsiktige investeringer hvor de primært ønsker å ha en aktiv eierrolle i utviklingen av selskapene. Virksomheten er inndelt i tre: Camar Invest, Camar Finans og Camar Eiendom. Verdiene er fordelt med rundt 25 prosent i eiendom, 20 prosent i selskapsinvesteringer, 15 prosent i aksjer og verdipapirer, og resten på en «bufferkonto».

– Korona-situasjonen har gjort oss enda mer forsiktige enn hva vi var før. Første halvår har i all hovedsak gått med til å ha en god dialog med ledelsen i bedriftene vi er investert i for å håndtere situasjonen på en best mulig måte. Jeg tror vi skal komme godt ut av dette i sum sammenlignet med mange andre, men det er vanskelig å se noen endelige effekter siden vi fortsatt står midt oppi dette, sier Sindre Ertvaag.

Eier kunst for 10 millioner

Årsregnskapet til Camar viser også at selskapet har kunst til en verdi på rett under 10 millioner kroner.

– Vi er ikke kunstsamlere, men har brukt en del midler på utsmykning av våre lokaler. I den forbindelse har vi fått god bistand fra kunstgalleriet BGE Contemporary Art for å finne noen verk som kanskje kan kaste litt av seg i stedet for å bare kjøpe i blinde og uten kompetanse, sier Sindre Ertvaag.

Det kommer også fram av årsregnskapet at Camar kjøpte 21,7 prosent av aksjene i selskapet Scana Industrier for 231 millioner kroner i 2013. Disse aksjene har nå en markedsverdi på 19 millioner kroner.

– Dette er veldig gammelt nytt nå. Tapet ble tatt for flere år siden og har ikke påvirkning på 2019, men kostnaden henger selvsagt med oss i regnskapet som en påminnelse. Scana har fått ryddet mye de siste årene og med ny leder og ny strategi håper vi på bedre tider, sier Sindre Ertvaag, som kan se tilbake på to og et halvt travle år etter at han tok over som daglig leder.

Bavaria-salget det største

Den største endringen er at selskapet har gått fra å være John Arild Ertvaags «one-man-show» til å bli en organisasjon med åtte ansatte - hvor tidligere ordfører Christine Sagen Helgø er det siste tilskuddet. Hun startet i jobben som investeringsdirektør i januar.

Den aller mest kjente - og klart største - handelen gjorde Ertvaag-familien i 2017 da de solgte bilkjeden Bavaria sammen med Øgreid-familien. Hver familie fikk en gevinst på 526 millioner kroner - i tillegg til 200 millioner kroner hver fra salg av eiendommene på Forus.

– Nesten 60 prosent av verdiene våre i dag kan tilbakeføres til denne investeringen, sa John Arild Ertvaag i forbindelse med Aftenbladets serie «Finansfamiliene» tidligere i år.