Kjos og Kise fortsetter å selge Norwegian-aksjer

Den tidligere sjefsduoen eier nå under fem prosent av aksjene i flyselskapet.

Publisert: Oppdatert: 31. mars 2020 11:21 , Publisert: 31. mars 2020 10:57

I en fersk flaggmelding kommer det frem at Bjørn Kjos og Bjørn Kise har solgt unna en betydelig andel av Norwegian-aksjene den siste uken.

Det skjer etter at selskapet deres, HBK Holding, tirsdag har solgt 617.269 aksjer. HBK Holding eier i etterkant av handelen 4,64 prosent av aksjene i Norwegian, og er dermed under flaggrensen på fem prosent.

Etter tirsdagens salg eier HBK Holding nå 7,58 millioner aksjer i flyselskapet.

Det betyr at de to i løpet av de siste syv dagene har solgt unna 8,77 millioner Norwegian-aksjer.

På Oslo Børs har Norwegian-aksjen falt tydelig i etterkant av meldingen. Før meldingen kom var aksjen opp rundt fire prosent, mens den nå handles rundt samme nivå som dagen før.

Onsdag forrige uke varslet HBK Holding markedet om at de tilbakekalte aksjene som var utlånt.

– HBK har behov for noe bedre likviditet. I en verden der vi ikke vet hva som skjer neste uke og knapt nok dagen i dag, kaller vi tilbake aksjene for å ha full frihet og tilgang til alle våre aktiva, skrev Kise i en kommentar til E24 den gang.

E24 har uten hell forsøkt å få en kommentar fra Kise tirsdag ettermiddag.

Eide en fjerdedel av aksjene

Emisjoner og salg av aksjer har preget HBKs eierskap i Norwegian de senere årene.

Går man tilbake til inngangen av 2018 eide HBK Holding 26,8 prosent av aksjene.

Rundt et år senere hadde denne eierandelen falt til rundt 17 prosent. Bjørn Kjos og Bjørn Kise var på dette tidspunktet henholdsvis konsernsjef og styreleder i Norwegian.

Utover våren i fjor ble det med noen måneders mellomrom kjent at de to skulle trekke seg ut av selskapet. Likevel var de med i emisjonen som ble gjort i november i fjor.

Solgt unna de siste ukene

Den gang bidro HBK Holding med 100 millioner kroner i fersk kapital til flyselskapet. Dermed fikk de 2,5 millioner aksjer, som samtidig førte eierskapet ned i 15,71 prosent.

Siden midten av februar har det stadig kommet drypp fra den tidligere lederduoen om at de nå selger unna.

Ifølge E24s beregninger eide HBK Holding så sent som 12. februar 15,04 prosent av aksjene i selskapet. Dagen etterpå ble det inngått en TRS-avtale som gjorde at HBK måtte flagge for et eierskap under 15 prosent.

Etter dette har det blitt stadig tydeligere at salget for alvor var i gang, blant annet på grunn av flaggmeldingen fra tirsdag forrige uke, da eierandelen var på 9,99 prosent.