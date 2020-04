Norwegian-selskaper i Danmark og Sverige begjært konkurs

Norwegian tar nå grep for å kvitte seg med ansatte i Sverige, Danmark, Spania, Storbritannia, Finland og USA. De ansatte i Norge, Frankrike og Italia er ikke påvirket.

Arkivbilde av Norwegian-fly parkert under corona-krisen Vis mer Carina Johansen

20. april 2020

Norwegians fire bemanningsselskaper i Sverige og Danmark begjærer seg konkurs, går det frem av en melding. Beslutningen ble tatt mandag.

I tillegg har man varslet bemanningsselskapene OSM og Rishworth om at flere avtaler kanselleres.

Disse selskapene begjæres konkurs:

Pilot Services Sweden AB

Norwegian Pilot Services Denmark ApS

Norwegian Cabin Services Denmark ApS

Norwegian Air Resources Denmark LH ApS

Totalt påvirker dette totalt 1.571 piloter og 3.134 kabinansatte i Sverige, Danmark, Finland, Spania, Storbritannia og USA.

De rundt 700 pilotene og 1.300 kabinansatte med base i Norge, Frankrike og Italia berøres ikke.

– Dette er den verste krisen flybransjen noensinne har opplevd og vi har gjort alt vi kan for å unngå dette som nå skjer med våre datterselskaper i Sverige og Danmark, sier Norwegians konsernsjef Jacob Schram om konkursbegjæringene i meldingen.

Norwegians aksjekurs snur til minus etter meldingen. Kursen er ned 14,66 prosent klokken 13.47 mandag. Aksjen steg kraftig tidligere samme dag.

Kutter avtaler med Espen Høibys bemanningsbyrå

Norwegian har i tillegg til å begjære egne bemanningsselskap konkurs også tatt grep overfor sin viktigste bemanningspartner for å kutte lønnsutgifter i andre land.

Selskapet har nemlig benyttet det såkalte «force majeure»-forbeholdet i kontrakten de har med bemanningsbyrået OSM Aviation for å si opp crew-avtalene i Spania, Storbritannia, Finland, Sverige og USA.

Piloter og kabinansatte i Norge, Frankrike og Italia påvirkes ikke.

OSM Aviation er bemanning- og opplæringskonsernet som ble bygget opp av Espen Høiby og som både har Norwegian og andre internasjonale flyselskap på kundelisten.

E24 kunne onsdag kveld melde at de ansatte hos OSM Aviation i Storbritannia som flyr for Norwegian hadde blitt varslet om at hverken OSM eller Norwegian var i en økonomisk posisjon til å kunne betale ut lønn for april måned.

– Ikke tid til å vente

Schram sier at Norwegian, i likhet med sine konkurrenter, har bedt om statlig støtte både i Sverige og Danmark.

–Den første formelle søknaden til svenske myndigheter ble sendt for en måned siden, men det er fremdeles ikke kommet konkrete forslag til likviditetstiltak. Vi har ikke tid til å vente, for denne krisen er akutt, sier Schram.

– Våre piloter og kabinansatte er svært sentrale for Norwegians virksomhet og de har gjort en fantastisk jobb. Dette har vært en ekstrem tung beslutning og jeg vil beklage på det sterkeste overfor våre medarbeidere som nå blir berørt, sier Schram videre.

Han sier at selskapet nå jobber døgnet for å komme seg gjennom krisen slik at man kan komme ut av situasjonen «sterkere enn noensinne, hvor vi også kan tilby flere jobber for flygende personell i fremtiden».

Andre permitteringsregler

Sverige og Danmark har ikke de samme permitteringsreglene som Norge, noe som gjør det mer krevende for bedrifter som sliter å kutte lønnsutgifter i en krise. Det har vært gjort endringer i regelverket i Sverige og Danmark som følge av krisen, men dette har tydeligvis ikke vært nok for å unngå at man må gå til dette skrittet som Norwegian nå gjør.

«Dessverre er det ikke en tilsvarende dekning under danske og svenske regler» som de norske permitteringsreglene, poengterer Norwegian i børsmeldingen.

Norwegians flyselskap med driftstillatelse i Sverige, Norwegian Air Sweden, er ikke berørt. Norwegian har 54 svenskregistrerte fly og en driftstillatelse i Sverige.

Norwegian har ikke gjennomført noen flyginger i Sverige eller Danmark på flere uker som følge av coronaviruset. Den eneste trafikken selskapet har nå er enkelte avganger fra norske flyplasser og Norwegian deltar i samarbeidsavtalen som de, SAS og Norwegian har med norske myndigheter om å opprettholde et minimumstilbud av flyruter under krisen.