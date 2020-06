Wall Street raste: – Fallet i dag er en «reality check»

Det ble en bekmørk dag på Wall Street for fly- og cruiseselskaper etter frykten for en ny bølge med coronasmitte.

11. juni 2020

Børsdagen torsdag ble preget av frykten for en ny smittebølge, samtidig som oljeprisen faller åtte prosent til 38 dollar fatet.

– Fallet i dag er en «reality check». Markedene har vært preget av overdreven optimisme, og oppsummeringen fra USAs sentralbank i går forstyrrer det glansbildet mange investorer har vært preget av, sier sjefstrateg Christian Lie i Danske Bank til E24.

Dow Jones-indeksen falt hele 6,9 prosent, som gjør fallet til det verste siden 16. mars. Dow ble tynget av blant annet Boeing, som raste hele 17 prosent, samt flere selskaper innenfor reisesektoren.

Den brede S&P 500-indeksen raste 5,89 prosent, og hadde med det sin fjerde verste børsdag i hele år.

Teknologitunge Nasdaq nådde sitt årsbeste på mandag, men den røde børsdagen dempet medvinden for indeksen. Torsdag endte indeksen ned 5,06 prosent, som gjør dagsfallet til det verste siden 16. mars.

Fryktdrevet nedgang

Frykten er knyttet til at det kan komme en ny smittebølge, potensielt til høsten. Så langt har over 112.000 amerikanere mistet livet til coronaviruset, og to millioner skal være smittet, ifølge Johns Hopkins University.

«Fryktindeksen» Vix steg til det høyeste nivået siden 24. februar, med en oppgang på 46,55 prosent.

Vix-indeksen omtales gjerne som «fryktindeksen» som følge av at den måler volatiliteten i aksjemarkedene. Normalt sett stiger indeksen når man ser kraftig nedgang i aksjemarkedene, mens den faller tilbake om markedene stiger.

– I forhold til at vi er midt i en global resesjon har vi hatt en rekordrask rekyl siden 24. mars hvor man har økt med mellom 30 og 40 prosent siden bunnen. Man har sett tegn til overdreven optimisme, hvor en god del investorer har hatt veldig høy risiko i aksjer, forklarer Lie.

Han legger til at man ser markedene har blitt veldig dyre, og at følsomheten er høy for dårlige nyheter, som for eksempel at smittetiltakene er på vei opp i enkelte stater.

Statene som har lempet på coronatiltakene har sett økt smitte den siste tiden.

Tror på Oslo Børs-smitte

Lie tror videre på at nedgangen på Wall Street vil smitte over på Oslo Børs, og de europeiske markedene i morgen.

– Veldig høy prising av mange aksjer forsterker ofte kursfallene når stemningen surner. Både Oslo Børs og globale aksjer har vært priset på høyeste nivå på nesten 20 år, legger han til.

Et fat av nordsjøoljen Brent (spot) koster 38,82 dollar fatet, etter en nedgang på 6,14 prosent siden midnatt.

Med det er oljeprisen på vei mot det største daglige prosentvise fallet siden 27. april.

Det skjer etter at en økning i amerikanske råoljelagre til rekordhøye nivåer har gitt bekymringer for tilbudsoverskudd, samt svak etterspørsel etter olje grunnet coronaviruset begrensninger på verden og som en konsekvens av mindre drivstoffbruk.

I tillegg tynger spådommene fra den amerikanske sentralbanken sentimentet i markedet, etter at de onsdag kveld uttalte at en innhenting i økonomien kan ta flere år, samt at USAs økonomi vil krympe med 6,5 prosent i år.

Kronesvekkelse

Torsdag ettermiddag svekker kronen seg mer enn 30 øre mot både dollaren og euroen.

Etter svekkelsen koster en dollar 9,6 kroner, og en euro 10,85 kroner.

Svekkelsen torsdag kommer samtidig som oljeprisen er ned mer enn syv prosent til 38,44 dollar fatet.