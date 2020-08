Danske Bank skal ha krevd inn foreldet gjeld fra danske kunder i årevis

Danske Bank har i årevis tatt for mye betalt og krevd inn for høye beløp fra tusenvis av danske kunder på grunn av en svikt i IT-systemet, skriver Berlingske Tidende og danske TV2. Feilen kan ifølge mediene koste den storbanken et tresifret millionbeløp.

Over 100.000 danske kunder i Danske Bank undersøkes i en ny skandale i storbanken. Vis mer STAFF / Reuters

Publisert: Oppdatert: 30. august 2020 23:15 , Publisert: 30. august 2020 22:10

I interne dokumenter Berlingske Tidende og danske TV2 har fått tilgang til skal det fremgå at Danske Bank i en årrekke har krevd inn for mye penger fra bankens mest forgjeldede kunder.

Totalt dreier det seg ifølge banken om mellom 10.000 og 15.000 kunder, men ifølge dokumentene skal det være over 100.000 kunder som undersøkes i saken.

Årsaken bak skal være feil i bankens kundedata og IT-systemer.

IT-feilene har ført til at Danske Bank har tatt inn for høye beløp og krevd inn gjeldsposter som banken ikke lenger hadde krav på. Ifølge underdirektør Rob De Ridder i Danske Bank og de interne dokumentene har de fleste kravene vært mellom 1000 og 2000 kroner for høye for de involverte kundene.

Pressesjef Øystein Andre Schmidt i Danske Bank Norge opplyser til Dagens Næringsliv at det kun er bankens danske kunder som er berørt.

Kan koste opptil 400 millioner

I dokumentene kommer det imidlertid frem at det er eksempler på kunder som har blitt trukket opptil 100.000 kroner for mye, og i andre tilfeller har banken urettmessig forsøkt å kreve inn mer enn det dobbelte av det egentlige kravet, ifølge mediene.

Banken hevder overfor de danske mediene å ha krevd inn opptil 50 millioner danske kroner for mye. Med kompensasjoner og opprydding kan regningen komme opp til 400 millioner kroner, skriver TV2

Helt tilbake til 1979

Konsulentselskapet Ernst & Young skal ha gransket IT-feilene for banken i fjor, etter ansatte i banken varslet.

I konsulentselskapets gjennomgang kom det ifølge mediene frem at flere av feilene daterer seg tilbake til 1979. De fleste av feilene stammer fra 2004, da banken innførte et nytt digitalt inndrivelsessystem, skriver TV2.

Nok en skamplett

Gjeldsinnkrevingssaken føyer seg inn i rekken av skandaler i den danske storbanken de siste årene.

Senest i fjor sommer gikk Danmark-sjefen Jesper Nielsen av etter banken tok for høye gebyrer knyttet til et investeringsprodukt i banken. 87.000 kunder betalte ifølge banken for høye gebyrer.

Den største skandalen var imidlertid da det ble avdekket at Danske Bank hadde vært involvert i hvitevasking gjennom bankens filial i Estland.

Hvitvaskingsskandalen ble kjent i mars 2017, da Berlingske kunne avsløre at svært store beløp hadde passert gjennom bankens filial i Estland uten at banken fulgte prosedyrer for å avsløre hvitvasking.

Filialen kan ha blitt brukt til å hvitvaske milliarder av kroner fra blant annet Russland og Aserbajdsjan i løpet av en åtteårsperiode. En intern gransking har sett på transaksjoner for i alt 200 milliarder euro, rundt 1.500 milliarder danske kroner, som har gått via filialen. Ifølge Danske Bank var mange av disse mistenkelige.

