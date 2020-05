Subsea 7 vil kutte 3.000 ansatte

Som en del av arbeidet for å redusere kostnader, må Subsea 7 også redusere arbeidsstyrken. Nå planlegger selskapet å si opp hver fjerde ansatte.

Publisert: Oppdatert: 28. mai 2020 11:49 , Publisert: 28. mai 2020 11:29

Oljeserviceselskapet Subsea 7 planlegger å kutte omtrent 3.000 ansatte internasjonalt før utgangen av andre kvartal. Totalt har selskapet 12.000 ansatte, noe som betyr at hver fjerde vil miste jobben.

Det kommer frem i en melding fra selskapet.

Her skriver Subsea 7 at to tredeler av jobbkuttene vil gjelde midlertidig ansatte, og en tredel vil gjelde fast ansatte.

Selskapet vil sette i gang samtaler med ansattrepresentanter lokalt «snart», ifølge meldingen.

Vil spare fire milliarder

I samme melding skriver Subsea 7 at de i løpet av de neste 12 månedene kommer til å redusere den aktive flåten med opptil 10 fartøy. Flåten består nå av 32 aktive fartøy.

Disse tiltakene er ventet å gi omtrent 400 millioner dollar (4 milliarder kroner) i årlige kostnadsreduksjoner fra andre kvartal 2021. Samtidig vil investeringskostnadene bli redusert til minimumsnivåer i 2021 og 2022, skriver selskapet.

– Stilt overfor en betydelig forverring i olje- og gassmarkedet, tar vi raske og avgjørende tiltak for å adressere elementene som er under vår kontroll. Disse tiltakene for å redusere kostnadene våre, vil bidra til å bevare kontanter og beskytte styrken i balansen vår, mens vi opprettholder den sterke konkurranseposisjon vår i kjernemarkedene, sier administrerende direktør John Evans i en uttalelse.

