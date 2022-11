Musk skal ha at han ikke kan utelukke at Twitter kan gå konkurs

Informasjonen skal ha blitt gitt ansatte på et hasteinnkalt allmøte torsdag.

Det er Platformer-redaktør Zoë Schiffer som skriver dette på Twitter. Også nettstedet Information skal sitte på informasjon om dette, ifølge Bloomberg.

Den ferske Twitter-eieren Elon Musk skal blant annet ha sagt følgende, skriver Information:

– Vi kan ikke oppskalere til en milliard brukere og ta massive tap underveis, det er ikke mulig, skal Musk ha sagt.

Han skal også ha lagt til at selskapet kan ende opp med en negativ kontantstrøm på flere milliarder dollar neste år, om «vi ikke kan bringe inn mer enn vi bruker».

Men:

– Hvis du har et overbevisende produkt, vil folk kjøpe det. Det har vært min erfaring hos Space X og Tesla, skal Musk ha lagt til, ifølge Information.

For å nettopp få det til, ønsker han blant annet at Twitter skal få mer videoinnhold, og gjøre plattformen bedre for innholdsskapere ved å forbedre hvordan de blir kompensert, ifølge Information.

Twitter har ikke besvart en henvendelse fra Reuters om nyheten.

Sendte ut e-post

I tillegg til dette hasteinnkalte allmøtet, skal Musk ha sendt ut en e-post til de ansatte torsdag, hvor han blant annet sier at det er slutt på hjemmekontor i selskapet.

Ifølge CNBC ønsker Musk at ansatte skal være på kontoret minst 40 timer i uken, og dersom det skal innfris noen unntak, så skal han personlig godkjenne disse. En lignende manøver gjorde han også i Tesla tidligere i år.

Det er likevel i sterk kontrast til tidligere Twitter-sjef Jack Dorseys ansattpolitikk, som i mai 2020 åpnet for at Twitter-ansatte kunne jobbe fra hvor som helst «for alltid», skriver CNBC.

Allerede i e-posten torsdag, skal Musk ha advart om konsekvensene det ville få for selskapet dersom de ikke begynte å tjene penger på brukerne, ifølge CNBC.

Musk har tidligere gitt uttrykk for at han ønsker at halvparten av inntektene til Twitter skal komme gjennom at brukerne må tegne abonnement, og at selskapet skal være mindre avhengig av å skaffe inntekter gjennom reklame.

Mange oppsigelser

Det var i april Musk kunngjorde at han hadde kjøpt 9,1 prosent av aksjene i Twitter. Kort tid senere la han inn et bud på hele tjenesten på 44 milliarder dollar, men han trakk budet i juli.

Da gikk Twitters styre til sak for å tvinge ham til å stå ved kjøpsavtalen, og en domstol ga ham frist til å fullføre handelen.

I slutten av oktober tok Musk til slutt over selskapet, og flere ledere gikk umiddelbart av. Det skulle vise seg å være den første av mange oppsigelser.