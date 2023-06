Apollo vil by på SAS sammen med skandinaviske investorer

Det amerikanske investeringsselskapet Apollo ønsker å ha med seg skandinaver på laget før de snart skal by på nye SAS-aksjer. Førsteretten som Apollo i fjor fikk på nye SAS-aksjer, er nå borte.

Konsernsjef Anko van der Werf kan konstatere at det amerikanske investeringsselskapet Apollos førsterett på å kjøpe nye aksjer i SAS ikke gjelder lenger.

SAS meldte torsdag 15. juni at selskapet har skjøvet kraftig på tidsfristen for å legge inn bud på nye aksjer i selskapet. Endelige bud på nye aksjer kan nå drøye helt til midten av september.

SAS hevdet i samme melding at interessen for å delta i budprosessen er stor fra både finansielle og strategiske investorer.

Men innholdet i strømmen av rettspapirer SAS og deres rådgivere for tiden sender til en domstol i New York, kan likevel tyde på en mer begrenset interesse.

Førsterett borte

Investeringsselskapet Apollo Global Management ga SAS i fjor et helt spesielt lån (se faktaboks).

For å gi SAS dette lånet, krevde amerikanerne blant annet en førsterett, en opsjon, på å få kjøpe nye aksjer i SAS.

Apollo ville gjennom førsteretten ha en fordel dersom det kom inn høye bud på de nye SAS-aksjene.

Men ifølge rettspapirer SAS nylig sendte inn, er Apollos førsterett på aksjer ikke lenger gyldig.

Opsjonen ville kun kunne brukes dersom selskapsverdien av SAS blir satt til 3,2 milliarder dollar eller høyere – etter at gjeld er kuttet og ny kapital er hentet inn.

Det tilsvarer en selskapsverdi på 33,6 milliarder norske kroner.

Selskapsverdi (på engelsk «total enterprise value») er markedsverdien av alle selskapets eiendeler. Det tilsvarer igjen summen av markedsverdien av egenkapitalen og av netto rentebærende gjeld.

SAS og investeringsselskapet Apollo SAS har i prosessen med å søke konkursbeskyttelse i USA, kutte gjeld og hente inn ny egenkapital, knyttet seg tett opp til det amerikanske investeringsselskapet Apollo.

SAS inngikk i fjor en avtale om å få låne inntil 700 millioner dollar av Apollo i et såkalt brolån. Dette for å holde flyselskapet gående gjennom gjeldsforhandlingene i USA.

Pengene må enten betales tilbake med høye renter straks SAS får avsluttet forhandlingene i USA eller så kan lånet byttes om til nye aksjer i SAS.

Hvis hele lånet ble byttet om i aksjer, ville Apollo blitt en helt dominerende aksjonær i SAS.

Men SAS har bare benyttet halvparten av lånet − 350 millioner dollar. Vis mer

Trenger flere andre investorer

E24 har spurt SAS om hvorfor Apollo ikke lenger har en førsterett på aksjer. Om det skyldes lave anslåtte selskapsverdier på det som blir Nye SAS?

Dette avviser SAS som årsak.

Ifølge SAS har derimot førsteretten, opsjonen, bortfalt fordi SAS kun har benyttet seg av halvparten av lånet de fikk av Apollo.

Ifølge den danske avisen Berlingske Tidende har Apollo nå gitt opp å få lov av EU til å bli eier av over 50 prosent av Nye SAS. EUs regler tilsier at det må være et flertall av europeiske eiere i europeiske flyselskap.

Når Apollo snart skal kjøpe færre SAS-aksjer enn de før håpet på, må andre investorer kjøpe ditto flere aksjer for at kapitalinnhentingen skal bli vellykket.

SAS’ mål er å hente inn totalt 9,5 milliarder svenske kroner.

Vil by sammen med skandinaver

I helt ferske rettspapirer går det også frem at Apollo har bedt SAS om lov til å by på nye SAS-aksjer sammen med andre investorer.

Helt konkret ber Apollo om lov til å by sammen med skandinaviske investorer («certain Scandinavian investors»).

I budprosessen er det lagt opp til en mulighet for dette. Det gjelder for en investor som tar på seg rollen som såkalt hjørnesteinsinvestor i Nye SAS. Denne investoren må by på aksjer for minst 350 millioner dollar, eller vel 3,7 milliarder kroner.

Hverken Apollo eller SAS ville mandag kommentere om Apollo har fått ja til å by sammen med andre investorer.

Danskene har egen ordning

Andre investorer er i denne sammenhengen ikke den danske stat. Danskene slipper å være med og by i konkurranse med andre investorer.

Den danske stat krever en helt egen rett til å plukke opp mellom 22 og 30 prosent av eierskapet til Nye SAS i etterkant av sommerens budprosess.

Den største nåværende investoren i SAS utenom den danske og svenske stat er den svenske Wallenberg-familien.

Vurderinger E24 har mottatt fra informert hold, forteller om en forventning om at Wallenbergene vil by på nye SAS-aksjer.

E24 har bedt Wallenbergene om en kommentar hvorvidt de vil by sammen med Apollo, men hittil ikke fått noe svar på det spørsmålet.

Wallenberg-familien eier i dag ca. 3,4 prosent av dagens SAS. De neste på listen over aksjonærer er alle svenske selskaper.

– En gåte

Mens SAS hevder at det er stor interesse for å kjøpe nye aksjer i flyselskapet, er analytikere E24 som har kontaktet mer skeptiske.

En av dem er Ole Martin Westgaard i DNB Markets. Han sier at utsettelser i en slik prosess så å si aldri er et godt tegn.

– Hvorfor skal du som investor nå skyte inn penger i et selskap som også etter restruktureringen har mindre lønnsomhet enn andre flyselskap? Det er for meg en gåte, sier Westgaard til E24.

SAS har utsatt den tidligere fristen for å legge inn såkalte indikative, ikke-bindende bud med tre uker til 17. juli. Fristen for deretter å legge inn endelige, bindende bud, er utsatt med hele fem uker. Den fristen er nå 18. september.

Svaret på hvem som blir SAS’ nye aksjonærer vil derfor komme i den nest siste eller siste uken i september, alt avhengig av om det blir noen særlig konkurranse om aksjene.