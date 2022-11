Mener Flyr-aksjen handles åtte ganger for høyt: – Vil kollapse

Flere titalls milliarder nye aksjer kommer snart i handel i Flyr, men kursen holder seg på et nivå som priser det kriserammede selskapet til flere milliarder kroner.

SKEPTISK TIL FLYR: Robert Næss i Nordea.

– Det eneste fornuftige her vil være at når de nye aksjene kommer på plass, så vil kursen kollapse, sier investeringsdirektør Robert Næss i Nordea til E24.

Flyr-aksjen blir fortsatt handlet til rundt åtte øre stykket på børs etter at det kriserammede selskapet har klart å selge nye aksjer til kun ett øre.

Les også Privatinvestor vil inn i Flyr med millionbeløp

Salget av de nye aksjene skal gjøre at Flyr har penger til å holde seg på vingene en stund til. Det innebærer også at aksjeantallet mangedobles.

Flyr har nå solgt 25 milliarder aksjer til profesjonelle investorer, mens det i dag er 633 millioner aksjer i flyselskapet.

Selskapet håper også å få solgt enda 10 milliarder aksjer til de mindre, private aksjonærene som ønsker det, også det til ett øre.

– Vanskelig å forsvare

Men de som kjøper aksjen i dag har ikke rett til å få kjøpe nye aksjer i emisjonen emisjonenpengeinnhentingen ved salg av nye aksjer. Den rettigheten utløp nemlig torsdag.

Fredag er dermed den første dagen aksjen blir handlet uten rettigheten til å delta i kapitalinnhentingen.

– Hvis du hadde en rasjonell prising så kunne du si at de åtte ørene i går var fordi du får tegningsretten, og at den var veldig mye verdt. Da kunne du kanskje si et ett øre er litt lavt, sier Næss.

– Nå har du ikke noen tegningsrett. Det er egentlig veldig vanskelig å forsvare noe over ett øre, sier han om aksjekursen.

Et slikt bortfall av aksjerettighet medfører normalt at aksjekursen beveger mot den kursen investorene får kjøpe nye aksjer til. Grunnen er at aksjerettigheten har en verdi.

Med dagens kurs, og medregnet det nye antallet aksjer på 25 milliarder, blir Flyr priset til rundt to milliarder kroner.

Hvis man også regner med ti milliarder med nye aksjer som dagens aksjonærer kan kjøpe, prises Flyr til 2,8 milliarder kroner.

Det er langt over tidligere verdier. På det høyeste har Flyr hatt en børsverdi på rundt en milliard kroner, før selskapet havnet i trøbbel.

Les også Småaksjonærer ut mot Flyr: – De bruker pengene på at folk skal få billige billetter

Næss synes det er vanskelig å skjønne at dagens kurs fortsatt er på rundt åtte øre, når flere titalls milliarder nye aksjer som er kjøpt til ett øre snart kommer i handel.

– Jeg tror man lar seg lure av tallene, at åtte øre er ingenting, det er jo gratis. Det er ikke så lenge siden den var i fem kroner.

– Vil garantert tape penger

Også investeringsøkonom Mads Johannesen i Nordnet peker på at emisjonene i Flyr medfører en kraftig utvanning utvanningUtvanning innebærer at dagens aksjer vil utgjøre en mindre andel når et stort antall nye aksjer kommer inn.

Investeringsøkonom Mads Johannesen i Nordnet.

Og de som kjøper aksjen i dag og blir sittende, har heller ingen rett til å få kjøpe aksjer i emisjonen.

– Da vil du garantert tape penger, dessverre, sier Johannesen.

– Når man i tillegg sier fra selskapshold at man nok må hente penger i en ny runde også, så er det veldig klart at aksjonærene kommer til å bli utvannet.

Flyrs plan er å hente friske penger i flere omganger.

Flyr vil hente opptil 700 millioner kroner gjennom fire ulike grep En kapitalinnhenting på 250 millioner gjennom en rettet emisjon. Tegningskursen er satt til 0,01 kroner.

En påfølgende reparasjonsemisjon rettet mot eksisterende aksjonærer som ikke kan delta i den første emisjon, på inntil 100 millioner kroner.

Deretter planlegges det tildeling av en tegningsrett for hver ny aksje som tildeles investorer som deltar i den rettede emisjonen, som kan utøves delvis eller fullt ut 31. januar 2023, 28. februar 2023 eller 31. mars 2023. Gjennom dette kan Flyr hente ytterligere 250 millioner.

De som deltar i reparasjonsemisjonen skal også etter planen bli tildelt tegningsretter som kan utøves 31. mars 2023. Gjennom dette kan Flyr hente ytterligere 100 millioner kroner. Vis mer

– En annen vesentlig faktor er at mange investorer nå kommer inn på ett øre, som kun har tegnet seg i emisjonen, og ikke har aksjer fra før, sier Johannesen.

– Når de skal ut, for det skal de, da kommer det ytterligere salgspress i aksjen. Og det gjør vondt verre for de som har kjøpt eksisterende aksjer på syv-åtte øre, sier han.

Næss mener motivet til nye investorer er «åpenbart».

– Det er åpenbart at man tegner fordi ett øre er en åttendedel av åtte øre. Da satser man på at de som handler nå for åtte øre, at de i alle fall tar noen aksjer langt over ett øre når de aksjene kommer på børs.

– Veldig frustrert over slike situasjoner

– Det er nok en overhengende stor fare på at mange tror dette er et kupp, og derfor kjøper nå, sier Kristin Skaug, daglig leder i AksjeNorge.

AksjeNorge er en stiftelse som jobber med øke kunnskapen om aksjer og verdipapirmarkedene. Skaug er bekymret for at småsparer kan gå på en smell med Flyr som gjøre at ikke tør å gå inn i markedet igjen.

– Jeg blir jo veldig frustrert over slike situasjoner, og lei meg for at småaksjonærer går på denne bommerten, sier Skaug om handelen som har vært i Flyr-aksjen fredag.

Hun mener dette viser at man ikke har lært fra den liknende situasjonen da Norwegian hentet inn penger for et par år siden.

– Mennesker har iboende optimisme om at det skal gå bra, og det er lett å bli begeistret, sier Skaug.

– Det er viktig å skjønne at det er stor forskjell på å hente penger for å vokse og investere, og det å hente penger for å redde stumpene slik Flyr gjør. Det betyr at det er en ekstrem risiko med å investere i Flyr.