Sterkere tall enn ventet fra Hydro

Norsk Hydro leverer sterkere tall enn ventet i tredje kvartal, blant annet etter å ha fått igjen på forsikringen etter cyberangrep. Men bunnlinjen går i minus etter et bokført milliardtap på valuta.

Norsk Hydros konsernsjef Hilde Merete Aasheim. Vis mer byoutline Lise Åserud / NTB scanpix

Hydros underliggende resultat før finansposter og skatt ble på 1,407 milliarder kroner, ifølge en melding.

I samme kvartal i fjor var tilsvarende tall på 1,37 milliarder kroner.

I det underliggende resultatmålet justerer Hydro bort engangseffekter og støy for å gi et riktig bilde av driften i selskapet.

Det var på forhånd ventet et underliggende resultat på 189 millioner kroner, ifølge Infront/TDN Direkt.

Det underliggende resultatet var positivt i alle Hydros enheter, bortsett fra primærmetall. Hydros mest lønnsomme enhet i kvartalet var «Ekstruderte løsninger», som blant annet leverer til bygningsbransjen og bilindustrien.

Får igjen på forsikringen

Noe av årsaken til at selskapet leverer et sterkere underliggende resultat er et forsikringsoppgjør på 192 millioner kroner etter cyberangrepet mot selskapet i fjor.

I tillegg har enheten «Ekstruderte løsninger» hentet seg inn igjen raskere enn ventet, særlig i Europa. Hydro får også hjelp av billigere råvarer og lavere faste kostnader.

Selskapet får også positive valutaeffekter gjennom at kronen og brasilianske real svekket seg mot euro og dollar, som bidrar til å løfte inntektene.

På den andre siden gjør valutaendringene til at Hydros bunnlinje går i minus, fordi de reduserer den bokførte verdien av selskapets eiendeler.

Fortsatt minus på bunnlinjen

Hydro leverer nok en gang svake tall på bunnlinjen. Resultatet etter skatt er på minus 222 millioner kroner.

Dette skyldes særlig en valutasmell på 1,5 milliarder kroner grunnet den svakere kronen, som påvirker den bokførte verdien av eiendeler som kraftkontrakter og gjeld.

Resultat etter skatt var ventet på minus 41,5 millioner kroner. På samme tid i fjor gikk Hydro 1,26 milliarder kroner i minus på bunnlinjen.

Omsetningen var på 33,17 milliarder kroner i tredje kvartal. Omsetningen var på forhånd ventet på 31,89 milliarder kroner. Selskapet kutter også gjelden til 9,9 milliarder kroner, fra 13,2 milliarder på slutten av andre kvartal.

Selskapet fikk 1.586 dollar per tonn for aluminium i kvartalet, mot 1.784 dollar tonnet for ett år siden. Produksjonen av aluminium var den samme som i fjor, 522.000 tonn.

Kostnadsprogram etter skjema

Siden slutten av 2018 har Hydro en rekke ganger gått i minus på bunnlinjen, og selskapet har tidligere meldt om nedbemanning på over 2.000 ansatte. Coronakrisen har skapt ny usikkerhet.

Selskapet har satt i gang et forbedringsprogram, men dette ligger nå etter skjema grunnet rørproblemer som har rammet raffineriet Alunorte i Brasil.

Hydro har som mål å spare 4,1 milliarder kroner i årlige kostnader innen utgangen av 2020 og 7,3 milliarder innen 2023.

«Målet om 4,1 milliarder kroner i forbedringer innen 2020 ligger bak planen på grunn av vedlikeholdet på rørledningen, men det samlede målet på 7,3 milliarder kroner i forbedringer innen 2023 gjelder fortsatt», skriver Hydro.

Trapper opp i Brasil

Hydro er nå i ferd med å trappe opp driften ved verdens største aluminaraffineri, Alunorte i Brasil. Denne har gått for halv maskin i det siste.

Problemer med den flere hundre kilometer lange rørledningen som frakter bauksitt til raffineriet fra Paragominas-gruven gjorde at deler av røret måtte skiftes ut tidligere enn ventet.

Dette førte til stans i gruven, men denne ble gjenopptatt 8. oktober, og Alunorte trapper nå opp til full kapasitet.

– Jeg er glad for å se at Alunorte er tilbake, og øker produksjonen, sier Hydro-sjef Hilde Merete Aasheim.

– Vi har også bestemt oss for å gjenoppta full produksjon ved Husnes-verket innen utgangen av november, etter å ha drevet dette verket for halv maskin siden finanskrisen i 2009, sier hun.

Antidumpingtiltak mot Kina

Hydro er fornøyd med at Europakommisjonen den 22. september i år bestemte seg for å pålegge Kina antidumpingtoll på aluminiumprofiler, etter å ha gransket dette siden februar.

«Europakommisjonen har konkludert med at kinesiske profiler er solgt i EU til priser som er så lave at det kan anses som dumping og urettferdig konkurranse i forhold til produsenter i EU», skriver Hydro.

Selskapet sier at tiltaket kan bidra til å beholde en levedyktig ekstruderingsindustri i Europa.

«Dette antidumping-tiltaket vil redusere urettferdig konkurranse for Hydros om lag 40 europeiske pressverk», skriver selskapet.

Danner ny kraftgigant

Tidligere i uken meldte Hydro om at det unngår at staten tar tilbake kraftverkene i Røldal-Suldal når konsesjonen går ut i 2022.

I stedet blir de overført til det nyetablerte selskapet Lyse Kraft DA, hvor det offentlig eide selskapet Lyse er hovedeier og Hydro er minoritetseier.

Gjennom denne konstruksjonen kan Hydro hente ut utbytte fra Lyse Kraft DA i form av strøm. Før kunne man bare hente ut utbytte i form av penger.

Regjeringen endret disse reglene i 2015 for å sikre at eiere som Hydro kunne fortsette å utnytte seg av norsk kraft til industrielle formål. Dette gjør det mer gunstig å overlate kontrollen over kraftverkene til offentlige eiere.

