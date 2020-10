DNB-overskuddet krymper

Lave renter bidrar til at inntektene falt i storbanken i tredje kvartal, men også lånetapene gikk ned. Overskuddet før skatt krympet med 690 millioner kroner.

Asgeir Aga Nilsen

DNB melder om lavere renteinntekter og mindre overskudd i tredje kvartal.

Storbanken fikk et resultat før skatt på 6,93 milliarder kroner i tredje kvartal, ned fra 7,62 milliarder i samme periode i fjor, viser kvartalsrapporten torsdag.

Lave renter

Netto renteinntekter falt til 9,3 milliarder kroner fra 9,98 milliarder i tredje kvartal i fjor. Nedgangen skyldes de lave rentene her hjemme og internasjonalt, skriver DNB.

– Det lave rentenivået påvirker alle banker, også DNB, sier konsernsjef Kjerstin Braathen i en pressemelding.

– Selv om noen fortsatt sliter, er det også mange som har åpnet

dørene og er tilbake på jobb. Den rekordlave renten har gitt personkundene økt kjøpekraft, noe som samtidig skaper muligheter og vekst for en stor del av bedriftskundene våre, sier hun.

Analytikerne som følge banken hadde på forhånd sett for seg at overskuddet krymper. Ifølge estimater samlet inn av Infront ventet de et resultat på 5,83 milliarder før skatt.

Økte provisjonsinntekter

Gebyr- og provisjonsinntektene til DNB økte derimot i kvartalet, til 3,3 milliarder kroner fra 3,28 milliarder på samme tid i fjor.

- Vi ser at aktiviteten hos kundene er høy på områder som fondssparing,

kapitalinnhenting og eiendomsmegling. Det nyter også vi i DNB godt av gjennom økte inntekter, sier Braathen.

Coronasituasjonen har rammet bankene, spesielt tidligere i år.

I første kvartal satt DNB til side 5,8 milliarder kroner til fremtidige utlånstap. I andre kvartal var avsetningene betydelig lavere, 2,1 milliarder kroner.

I tredje kvartal setter banken til side 776 millioner kroner til tap.

Det meste av utlånstapene er knyttet til den kriserammede offshorenæringen.

– Situasjonen er fortsatt krevende innenfor deler av oljerelatert næring. Olje, gass og offshore står for mer enn 60 prosent av konsernets tapsavsetninger hittil i år, skriver banken.

