1,82 milliarder bruker Facebook hver eneste dag

Nettgiganten Facebook har levert resultater for tredje kvartal.

Vis mer byoutline KENZO TRIBOUILLARD / NTB Scanpix

Publisert: Oppdatert: 29. oktober 2020 22:06 , Publisert: 29. oktober 2020 21:09

Facebook omsatte for 21,47 milliarder dollar i tredje kvartal, som var bedre enn forventingene som lå på 19,8 milliarder dollar.

I fjor hadde selskapet en omsetning på 17,65 milliarder kroner under samme kvartal.

Nettsamfunnet har ifølge rapporten 1,82 milliarder aktive brukere hver eneste dag. Markedet ventet et brukertall på 1,79 milliarder, ifølge Factset.

I måneden har Facebook nå 2,74 milliarder aktive brukere.

Til tross for at Facebook kan vise til svimlende brukertall er det likevel noen skår i gleden. I USA og Canada falt antall daglige brukere fra 198 millioner til 196 millioner.

I Europa er tallet flatt på 305 millioner daglige brukere.

Selskapets resultat per aksje endte på 2,71 dollar.

Aksjefall

Aksjen steg fire prosent rett etter at resultatene ble offentliggjort, men etter at investorene har fått fordøyd tallene har pipa fått en annen lyd. Aksje faller nesten tre prosent i skrivende stund.

Til tross for at flere gigantselskap kastet seg på en boikott-kampanje mot annonsering på Facebook i løpet av sommeren, var det ventet at Facebook vil øke inntektene sine i kvartalet som gikk.

Coca-Cola, Unilever og Starbucks var blant selskapene som droppet annonsering på plattformen, i en kampanje som forsøkte å få Facebook til å ta grep om rasistiske og hatefulle ytringer.

Financial Times trekker også frem at det kraftige inntektshoppet til Snap, som leverte tall i forrige uke, indikerer at annonseinntekter på sosiale medier kan være på vei oppover.

Hittil i år er Facebook-aksjen opp over 37 prosent.

Les også Amazon omsatte for 915 milliarder kroner på 90 dager