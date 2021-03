Oslo Børs stiger fra start

Utslagene på Børsen følger en blandet morgen i Asia, og kommer før Norges Banks rentemøte på torsdag.

Hovedindeksen på Oslo Børs starter uken med en opptur på rundt 0,62 prosent etter noen minutter med handel.

Det etter en blandet børsmorgen i Asia. Det var også et blandet bilde på Wall Street før helgen.

Oljeprisen er opp for dagen ved børsåpning. I skrivende stund omsettes ett fat med nordsjøolje (Brent) for 69,88 dollar i spotmarkedet, opp 1,03 prosent for dagen.

Både Equinor og Aker BP stiger med oljeprisen, og er opp henholdsvis 0,51 og 1,28 prosent i tidlig handel.

Blant de mest omsatte selskapene finner vi også Hydro (ned 0,12 prosent), Nel (opp 0,65 prosent), Rec Silicon (ned 0,41 prosent) og DNB (opp 0,32 prosent).

Før børsåpning varslet Crayon at toppsjef Torgrim Takle går av på dagen. Han har jobbet åtte år i selskapet, som leverer IT-rådgiving. Aksjen faller 1,33 prosent i tidlig handel.

Rentemøter

Denne uken byr på en rekke internasjonale rentebeslutninger.

Det inkluderer Norges Bank, som kommer med sin rentebeslutning sammen med en fersk pengepolitisk rapport på torsdag.

Også sentralbankene i USA (Fed), Storbritannia og Japan holder rentemøter denne uken.

– Mange venter at Fed vil heve sine vekstanslag for amerikansk økonomi pga. den ferske stimulansepakken på 1900 milliarder dollar, skriver Nordnet-analytiker Roger Berntsen i en kommentar.

Ellers har det vært fokus på lange renter de siste ukene. Renten på amerikanske statsobligasjoner med ti års løpetid bikket over 1,6 prosent før helgen.

– Når rentene stiger blir sykliske aksjer (finans og energi) mer attraktive enn vekstaksjer (teknologi) på kort sikt. Dessuten, gitt at rentene stiger i påvente av bedre tider, stiger også ofte små selskaper i slike perioder, skriver Berntsen.