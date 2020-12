Tokyo-børsen passerte milepæl for første gang på 29 år

Oppturen fortsetter i Asia etter rekordrush på Wall Street. Best har det gått i Japan hvor Nikkei-indeksen steg 2,7 prosent.

Vis mer byoutline Hiro Komae / AP

Publisert: Oppdatert for mindre enn 30 minutter siden

Donald Trumps signering av krisepakken i USA bidro til god utvikling for børsene verden over mandag. På morgenkvisten fortsetter oppgangen på flere av de største børsene i Asia.

Sterkest utvikling har Nikkei 225-indeksen i Tokyo hatt. Indeksen stengte opp 2,7 prosent ved syvtiden.

Oppgangen har bidratt til å trekke indeksen over 27.000 poeng for første gang siden april 1991, ifølge Bloomberg.

I avslutningen av dagen satte indeksen fart oppover og endte tilslutt på 27.568 poeng, noe som er den høyeste noteringen på 30 år.

Den gode utviklingen i Japan kommer samtidig som landet får flere smittetilfeller. Trenden i landet er stigende, ifølge VGs coronavirus-spesial. De siste to ukene har landet registrert over 40.000 smittetilfeller.

Les på E24+ Disse feilene gjør investorer oftest

Slik er utviklingen på de asiatiske børsene ved syvtiden:

Nikkei 225 i Tokyo klatret 2,66 prosent (stengt)

Hang Seng i Hongkong stiger 0,92 prosent

Kospi i Seoul stiger 0,33 prosent

Shanghai Composite er ned 0,32 prosent

FTSE Straits Times i Singapore stiger 0,24 prosent

ASX 200-indeksen i Sydney steg 0,53 prosent (stengt)

Les også Trippelrekord på Wall Street etter Trumps krisepakke-ja

Støtte til Trump-krav

Oppturen i Asia kommer etter at Representantenes hus, som kontrolleres av Demokratene, i natt stemte for å øke kontantutbetalingen til amerikanere fra 600 til 2.000 dollar.

Etter Trump signerte krisepakken som ble stemt frem før jul, ba han Kongressen gjennomføre flere endringer i pakken, blant dem en økning i kontantutbetalingen.

– Jeg har sagt til Kongressen at jeg ønsker mindre bortkastet pengebruk, og mer penger til det amerikanske folket, i form av sjekker på 2000 dollar per voksen, og 600 dollar per barn, sa Trump natt til mandag.

Vedtaket fra Representantenes hus blir nå videresendt til Senatet. Denne delen av Kongressen kontrolleres som kjent av Republikanerne, og det er usikkerhet om den vil bli godkjent her.

I løpet av natten har Representantenes hus også valgt å overkjøre Trumps veto mot det vedtatte forsvarsbudsjettet. Det er ventet at Senatet vil gjøre det samme senere denne uken, ifølge NTB.

Trump la ned veto blant annet fordi han er misfornøyd med at budsjettet ikke fjerner en lov som gir sosiale medier rettslig beskyttelse.