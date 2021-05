Forvalter vil ha høyere pris på Sbanken-aksjene

Flere fond har foreløpig ikke gått med på DNBs bud på Sbanken. Forvalter Magnus Vie Sundal mener storbanken bør kunne øke budprisen med inntil ti prosent.

MENER SBANKEN ER VERDT MER: Bordea-forvalter Magnus Vie Sundal. Vis mer byoutline Ørn E. Borgen / NTB



– Budet er ikke direkte dårlig, men vi tror fremdeles at Sbanken er verdt mer, sier forvalter Magnus Vie Sundal i Borea Asset Management til E24.

Fondet Borea Utbytte er oppført med rundt 550.000 aksjer i Sbanken, tilsvarende en eierandel på 0,5 prosent, men har så langt ikke akseptert budet fra DNB.

Det har flere andre aksjonærer heller ikke gjort. Ved budfristens utløp mandag varslet DNB at banken har kontroll over til sammen 62,9 prosent av aksjene i Sbanken.

Det er for lite til å kunne overta hele Sbanken. DNB forlenger nå fristen til 7. juni. Den kan også forlenges flere ganger, men ikke lenger enn 5. juli.

Sitter på gjerdet

– Det har ikke vært direkte dårlig respons på budet, men det er mange utestående aksjer igjen de ikke har fått tak i. Det indikerer vel at det også er mange andre som mener det samme, sier Sundal.

For å få kontroll over alle aksjene trenger DNB 90 prosent eierandel. Det vil være nok til å kunne kreve å få kjøpe også de resterende ti prosentene.

Eika Kapitalforvaltning bekrefter at også de sitter på gjerdet.

– Eika Kapitalforvaltning har p.t. ikke akseptert tilbudet på aksjene våre fond eier i Sbanken. Vi vil avvente litt før vi tar en avgjørelse, sier investeringsdirektør Stig Erik Brekke i en uttalelse via Eikas kommunikasjonsavdeling.

Eika-fondene eier 913.000 Sbanken-aksjer, tilsvarende en eierandel på 0,9 prosent.

Flere andre norske fond er også oppført med Sbanken-aksjer i aksjonærlistene.

To av Nordeas fond er listet med en eierandel på til sammen halvannen prosent, mens et av Odins fond er oppført med en eierandel på 4,84 prosent.

Nordea-forvalter Jakob Vossgård sier han ikke ønsker å kommentere posisjonene. E24 har foreløpig ikke fått svar på spørsmål om budet sendt til Odin-forvalter Vigdis Almestad.

Almestad skrev i fondets april-rapport at «situasjonen er fortsatt åpen» og at «flere interessenter kan melde sin interesse for banken».

Ser rom for høyere bud

Sundal peker på flere forhold som gjør at DNB kan hente ut gevinster ved et oppkjøp. DNB behøver blant annet ikke å ha like mye kapital bak boliglånene som Sbanken, hvilket gjør boliglånene mer lønnsomme for storbanken.

Forvalteren sier at DNB også får brukt kapital som de for øyeblikket ikke kan betale ut i utbytter.

– Og du har et veldig dyktig IT-miljø i Sbanken. Jeg vil si at dette er en veldig god match, og av den grunn synes jeg også at de bør ha interesse av å øke budet med fem til ti prosent.

Budet er på 103,85 kroner per aksje. Det verdsetter Sbanken til 11,1 milliarder kroner.

En økning i tråd med Sundals vurdering vil bety en pris på mellom 109 og 114 kroner, altså en verdi på opp mot 12 milliarder kroner.

Fikk ja fra største eier

Da DNB varslet oppkjøpstilbudet i april hadde den allerede fått tilslag på aksjene til hovedaksjonær, oppkjøpsfondet Altor.

I etterkant har blant annet Johan H. Andresens Ferd solgt alle sine aksjer, mens kundene i Sbanken reagerte kraftig på at banken kan havne i DNBs eie.

De organiserte seg på sosiale medier i et forsøk på å stoppe oppkjøpet etter budnyhetene.