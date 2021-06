Svimlende milliardtap for Kinas tek-giganter

Statlig etterforskning, blokkering av børsnotering og strammere reguleringer kan ha kjølnet teknologifesten i Kina.

BETENKT: Alibabas børsnotering ble blokkert av myndighetene i november, og siden har aksjekursen falt kraftig. Her ved toppsjef Jack Ma. Vis mer byoutline Mark Schiefelbein / AP

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Flere medier melder at kinesiske myndigheter er i ferd med å feste et strammere regulatorisk grep om teknologisektoren i landet, og nå har flere av landets giganter fått flere milliarder i markedsverdi barbert bort.

Tencent Holdings, Alibaba Group Holding og Meituan, de tre største teknologiselskapene i Kina, har mistet nær 3.400 milliarder kroner i markedsverdi siden toppnivået i februar, skriver Bloomberg.

Men det er ikke bare de største selskapene som har falt de siste månedene.

Financial Times melder at markedsverdien til kinesiske teknologiselskaper skal ha blitt redusert med så mye som 60 prosent i løpet av årets andre kvartal, og viser til tall fra analyseselskapet Dealogic.

I fjor høst stoppet kinesiske myndigheter Jack Ma sin børsnotering av Ant Group bare dager før den var på vei til å bli historiens største, med en verdi på over 2.500 milliarder kroner.

Årsaken skal ha vært landets lovgivning om kartellforebyggende virksomhet og mistanke om monopolvirksomhet. Resultatet ble en bot på nesten 24 milliarder kroner, og en svekket aksjekurs.

Etter at nyheten sprakk har Alibaba-aksjen falt rundt 18 prosent, mens matleveringsgiganten Meituan har falt fem prosent etter at myndighetene startet en tilsvarende etterforskning i april.

For nordmenn er Ant Group trolig mest kjent som utvikleren av betalingstjenesten Alipay, som også brukes av norske butikker som retter seg mot kinesiske kunder. De siste årene har Alipay i tillegg tjent store penger på utlån og fondsforvaltning. Dette har drevet markedsverdien videre oppover.

Alibaba-aksjen falt kraftig etter at myndighetene startet sin etterforskning i desember, og har foreløpig ikke hentet seg inn. Vis mer byoutline Infront

Makroøkonom Kelly Chen i DNB Markets påpeker at kinesiske konkurransemyndigheter allerede rundt jul varslet innstramminger i regelverket, som ble iverksatt i februar.

Bakgrunnen er et ønske om å beskytte forbrukere og stoppe oppførsel som skader konkurransen, ifølge Chen.

– De satte i gang en rekke etterforskninger med tilbakevirkende kraft, sier hun til E24.

Makroøkonom Kelly Chen i DNB Markets. Vis mer byoutline Stig B. Fiksdal

Ifølge DNB-økonomen har Kina hatt konkurranselovgivning mot kartellvirksomhet og misbruk av markedsdominas i mange år, men internettselskapene og fintech-selskapene har likevel kunnet «operere litt på siden av loven».

– Innstrammingen i februar har gjort at alle internettselskapene får de samme reglene. Da er det de største som vil rammes mest.

Hun legger til at «formålet ikke er å straffe selskapene eller industrien hardt, men heller å endre adferden fremover».

Myndighetene fester grepet

Like etter gigantboten til Alibaba fikk ytterligere 34 selskaper ordre om å utbedre eventuell «konkurransevridende praksis», ifølge Bloomberg, noe som skal ha kjølnet noteringsiveren hos flere av de største teknologiselskapene i Kina.

– I Kina kan det regulatoriske gå veldig kjapt, og nå beveger SAMR seg nærmere de regulatoriske normene man finner i USA og EU, uttaler toppsjef i ventureselskapet B Capital, Daisy Cai, til Financial Times.

State Administration for Market Regulation, eller SAMR, kan ansees som kinesernes svar på Konkurransetilsynet, og skal ha et ønske om å gjøre kinesiske teknologiselskaper mer selvforsynt – og mindre avhengig av USA.

Konsekvensen kan bli strammere reguleringer, men tilsynet mangler ressursene som skal til for å holde tilstrekkelig oversyn over de gigantiske selskapene, uttaler Huang Yong, medlem av komiteen for kartellforebyggende virksomhet, til avisen.

Børsfesten som surnet

Siden starten av april har børsnoteringer av kinesiske teknologiselskaper på verdens børser hentet drøyt 50 milliarder kroner. Tallet er i sterk kontrast til hva kinesiske børsferskinger hentet i årets første måneder – nær 130 milliarder kroner, ifølge Financial Times.

Samtidig faller andelen teknologiselskaper blant årets børsnoteringer til 21 prosent – det laveste nivået på to år. Totalt har kinesiske teknologiselskaper hentet over 28 milliarder dollar i år.

Det er særlig Hongkong-børsene som drar ned stemningen med bare syv børsnoteringer i årets andre kvartal, noe som er det laveste antallet siden den globale finanskrisen slo inn i 2008, da Hang Seng-indeksen falt nær 50 prosent.

– Investorene er ikke lenger komfortable med enkelte selskapers høye multipler og skyhøye verdsettelser, forklarer Louis Tse, administrerende direktør i Hongkong-baserte Wealthy Securities, til Bloomberg.

Hang Seng-indeksen er blant de svakeste indeksene i år, og har falt nær syv prosent siden toppnivået i februar, viser tall fra Infront.

Norsk noteringsboom

Samtidig har nye selskaper fortsatt å strømme til Oslo Børs, og noteringsrekorden fra 2007 er snart passert.

Rekorden for antall nye noteringer på Oslo Børs i løpet av et enkelt år er 2007, da 58 selskaper ringte i børsbjellen.

I løpet av juni har Børsen ønsket store selskaper som Elopak og Komplett velkommen.

