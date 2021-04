Jens (49) ble mangemilliardær «over natten»: - Helt ellevilt

Har du av og til drømt om hvordan det er å bli mangemillionær sånn helt plutselig? Jens Glasø fra Stavanger har nettopp opplevd det. Ikke å bli mangemillionær, men mangemilliardær.

Stavanger-mannen Jens Glasø har på rekordtid blitt mangemilliardær - i hvert fall på papiret. Aksjeposten hans på 27 prosent i selskapet Spenn Technology er nå verdt 4,6 milliarder kroner. Vis mer byoutline Spenn Technology

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

– Jeg kommenterer ikke aksjemarkedets verdisetting, men uavhengig av hva vi måtte tenke om vår egen verdi, så er det jo en helt ellevill utvikling. Opp over 1000 prosent på elleve dager kan ikke beskrives på noen annen måte. Samtidig krever dette at vi jobber hardt videre for å ivareta den tillit som markedet gir oss, sier Jens Glasø til Aftenbladet/E24.

Smalt skikkelig

I februar tok han daværende Blockbonds AS, nå Spenn Technology AS, på børs i Danmark til en markedsverdi på 1,8 milliarder kroner. Etter en forholdsvis rolig start, smalt det skikkelig på onsdag. Fra en kurs på rundt 0,55 danske kroner for bare et par uker siden, skjøt den fart - og landet på 7,70 kroner da børsen stengte.

Torsdag morgen fortsatte kursen å stige og på et tidspunkt var den oppe i 12,40 kroner. Stavanger-mannens selskap var plutselig verdt ufattelige 30 milliarder kroner på børsen i Danmark, noe som tilsvarer 40 milliarder norske.

Selv eier Glasø 27 prosent av selskapet og var på papiret god for 10,8 milliarder kroner - noe som hadde gjort han til en av Norges rikeste dersom han hadde realisert gevinsten.

– Enorm oppmerksomhet

Utover torsdagen fortsatte kursen å svinge før den etter hvert stabiliserte seg på mellom 5 og 7 kroner. Da børsen stengte sto aksjen i 5,25 kroner. Jens Glasøs aksjebeholdning har dermed steget i verdi fra rundt 480 millioner kroner i februar til rundt 4,6 milliarder kroner i dag.

Mangemilliardær på et par måneder, altså. Og det for «en enkel siddis fra Stavanger», som han selv sier.

– Det har vært en enorm oppmerksomhet, men jeg har i hovedsak forsøkt å holde fokus på det arbeidet vi gjør i våre markeder og for våre brukere der, sier Glasø, som bor i Vågsbygd like utenfor Kristiansand.

Fra Madla

– Jeg er født og oppvokst på Madla, men flyttet hit i 2005.

– Men du flytter vel ikke frivillig fra Stavanger til Kristiansand?

– He he, nei. Så selvfølgelig var det den store kjærligheten som brakte meg hit. Jeg møtte kona, som er fra Kristiansand da hun studerte i Stavanger. Etter hvert giftet vi oss og seks år etter at vi møtte hverandre, flyttet vi ned hit. Sørlendingene skal jo alltid hjem, svarer 49-åringen og ler.

Spenn Technology har tidligere hatt et samarbeid med FN i Kakuma - en flyktningleir på grensen mellom Kenya og Sør-Sudan. Vis mer byoutline Spenn Technology

Vipps for utviklingsland

Forretningsidéen til Spenn Technology går ut på å legge til rette for transaksjoner mellom enkeltpersoner. Når en bank står tilknyttet systemet i det aktuelle, nasjonale markedet, trenger brukerne kun smarttelefon og en egen konto via appen Spenn. Et slags Vipps for utviklingsland, som Glasø selv har omtalt det som.

Spenn Technology opererer i dag gjennom samarbeid med flere banker i en rekke land, primært i Afrika og Asia, hvor tilgangen til banktjenester er lav. Ved å bruke blokkjedeteknologi har selskapet utviklet et betalingssystem der kundene får delta i den digitale økonomien.

Ifølge Spenn Technology vil teknologien også kunne brukes av mennesker på flukt som skal motta penger eller har behov for tilgang til tjenester og produkter, lagring av personlige opplysninger og en digital identitet.

Ifølge en børsmeldingen fra selskapet har de 800.000 brukere av systemet og 160 ansatte som styrer den operative virksomheten fra de fire landene; Tanzania, Rwanda, Zambia og Filippinene.

– Det viktigste er å videreutvikle og drive det vi gjør slik at våre brukere både utenfor og innenfor det finansielle samfunnet skal få en enklere hverdag med vårt verktøy, sier Glasø.

– Men er det ikke fristende å selge noen av aksjene for å ta en gevinst?

– Nei, jeg har ingen planer om det. Jeg skal være med videre, skjerpe sansene og håpe å møte forventningene i markedet.

Blokkjedeteknologi Blokkjedeteknologi er en teknologi på samme måte som internett og 4G for mobil er teknologi.

Blokkjede ble «funnet opp» av de som står bak pseudonymet «Satoshi Nakamoto» for å få kryptovalutaen Bitcoin til å fungere. Blokkjeder kan brukes til mye annet enn kryptovaluta.

System for å verifisere transaksjoner, det være seg finansielle eller ikke-finansielle, uten innblanding av en tredjepart.

På sett og vis er blokkjede-begrepet selvforklarende. Det er en kjede av blokker i en database på et stort sett av noder/datamaskiner. Hver blokk kan inneholde flere tusen transaksjoner.

Blokkene inneholder to ting; data om selve transaksjonen som skal verifiseres og data som skal beskrive blokkens gyldighet. I verifiseringen sjekkes at de som betaler faktisk har penger «på konto».

Hver blokk kan inneholde uendelig med transaksjoner, som henger sammen via en algoritme. Kilde: Lasse Meholm, Kryptovaluta (2018) Vis mer vg-expand-down

Krypto-ekspert: - Vil svinge

Et marked som vil fortsette å svinge mye, ifølge Torbjørn Bull Jenssen. Han er daglig leder i kryptoselskapet Arcane Crypto og regnes for å være en av Norges fremste eksperter innen krypto- og blokkjedeteknologi.

– Folk har for alvor fått øynene opp for krypto som teknologifelt, men sektoren er fortsatt i en søkende fase hvor det er vanskelig å verdsette selskaper. I tillegg er det mange småinvestorer som er veldig aktive nå. Jeg er derfor ganske sikker på at vi vil se store svingninger i spesielt kryptomarkedet en god stund til, sier Torbjørn Bull Jenssen til Aftenbladet/E24.

Som legger til:

– Som fenomen kommer kryptosektoren til å bli like stort som internett. Vi snakker her om et paradigmeskifte.

Torbjørn Bull Jenssen Vis mer byoutline NTB/Scanpix

Publisert: Publisert: 29. april 2021 20:44 Oppdatert: 29. april 2021 21:18