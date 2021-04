Norwegians finansdirektør fikk bonus på fem millioner kroner

Flyselskapets ferske årsrapport viser at finansdirektør, Geir Karlsen, tjente mer penger enn toppsjefen grunnet en spesiell bonus.

FINANSDIREKTØR: Geir Karlsen i Norwegian. Her fra Gatwick i London da han var ny som sjef i selskapet i 2019.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

Til sammen dro finansdirektøren i det kriserammede flyselskapet inn 9,6 millioner kroner i kompensasjon i corona-året 2020.

Årsaken til at Karlsen troner på toppen av lønnstatstikken i selskapet er på bakgrunn av det som omtales i rapporten som en «retention bonus» som ofte omtales som en type bonus som gis for at personer skal bli i jobben gjennom en arbeidskrevende periode.

Det går ikke frem av rapporten nøyaktig hva bonusen skyldes, men den stammer fra 2019. Det var dette året Norwegian-gründer Bjørn Kjos ga seg i selskapet, og Karlsen tok i en periode over som konsernsjef, før dagens toppsjef, Jacob Schram, tok over.

– Bonus ble gitt i en tid hvor Schram også fungerte som konsernsjef. Bonusprogrammet for øvrig ble stanset på grunn av omstendighetene, men dette var en egen avtale som var inngått på forhånd, skriver kommunikasjonssjef Esben Tuman i en SMS til E24.

Han opplyser at bonusavtalen ble inngått mellom styret og Karlsen for å sikre hans kompetanse gjennom perioden.

«Uhyre viktig at Geir fortsetter»

Tuman understreker samtidig at Karlsen jobbet som finansdirektør og fungerende CEO samtidig i en periode.

Det var Dagens Næringsliv som omtalte bonusutbetalingen først fredag.

Da Karlsen tok over for Kjos en periode var styreleder Niels Smedegaard svært tydelig på hvor viktig det var at finansdirektøren fortsatt i selskapet.

– Det er uhyre viktig. Man kan ikke undervurdere hvor viktig det er at Geir fortsetter. I Danmark har vi kåringer over den beste finansdirektøren. Jeg vet ikke om dere har det i Norge, men hvis det finnes så ville jeg innstilt Geir til det. Det er fortsatt et stort stykke arbeid som gjenstår som krever den innsikten Geir har, sa Smedegaard.

Men toppsjef Schram gikk heller ikke tomhendt hjem i fjor, og dro inn til sammen 7,1 millioner kroner.

Til sammen ble det betalt ut 42,8 millioner kroner til toppledelsen i Norwegian i 2020.

Droppet bonusordning i 2020 og utbetaling i 2019

Foruten Karlsens spesielle avtale bestemte Norwegian-styret at ingen andre i ledelsen skulle få bonusutbetalinger for året 2019 grunnet coronakrisen, selv om målet for å få bonus ble oppnådd.

Selskapet skriver i årsrapporten at man også har droppet den planlagte bonusordningen for ledelsen i fjor. Årsaken er pandemien.

Selskapets opprinnelige bonusplan har et mål om at administrerende direktør mottar bonus tilsvarende 75 prosent av lønnen sin, og maks utbetalt bonus er tilsvarende 125 prosent av lønnen samme året.

Nesten 7.000 færre ansatte på få år

Under en høring i Irland før påske kom det frem at Norwegian tror de vil ha totalt 3.300 ansatte etter restruktureringen.

Norwegian hadde på det meste 10.215 ansatte ved utgangen av 2018.

Etter en omfattende nedskalering av Norwegian gjennom det siste året har selskapet som var på randen konkurs i løpet av de siste månedene fått grønt lys for redningsplanen både i norsk og irsk rett.

Flyselskapet har lagt ned langdistansesatsingen, halvere antallet kortdistansefly i tillegg til redusering av gjeld.

Det skal videre hentes inn seks milliarder kroner i frisk kapital.

