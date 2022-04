Elon Musk kjøper over 9 prosent av aksjene i Twitter

Selskapet stiger med over 25 prosent i førhandelen etter nyheten.

Elon Musk tar en bit av den sosiale medieplattformen Twitter mandag ettermiddag.

Elon Musk har kjøpt en eierandel på 9,2 prosent av aksjene i den sosiale medieplattformen Twitter.

Det kommer frem i et dokument sendt inn til amerikanske myndigheter.

Ifølge dokumentet omfatter transaksjonen omtrent 73,48 millioner aksjer i selskapet.

Det har en omtrentlig verdi på over 2,8 milliarder dollar basert på sluttkursen i Twitter fredag kveld, tilsvarende omtrent 25,2 milliarder norske kroner.

Twitter-aksjen som er notert på børsen i USA stiger med over 25 prosent i førhandelen, og handles for rundt 49,90 dollar per aksje.

Tesla-sjefen hadde en avstemning på hans Twitter-konto mot slutten av mars, der han spurte følgerene om i hvilken grad plattformen følger prinsippet om yttringsfrihet.

Etter at over 70 prosent av stemmene svarte nei reiste han spørsmålet om å selv ta ansvaret for å skape en ny sosial plattform.

Trøbbel etter Twitter-uttalelser

Med over 80 millioner følgere har Musk lenge vært en av de større profilene på Twitter, og har flere ganger havnet i trøbbel på grunn av uttalelser på plattformen.

I 2018 åpnet det amerikanske finanstilsynet (SEC) en bedragerisak mot Tesla-sjefen etter flere Twitter-meldinger om at han ønsket å ta elbilprodusenten av børs.

SEC hevdet at påstanden var falsk og villedende ovenfor investorene.

Resultatet ble at både Musk og Tesla måtte bla opp 20 millioner dollar i et forlik med SEC, og Musk sa seg da villig til å la Teslas advokater forhåndsgodkjenne toppsjefens meldinger på plattformen i fremtiden.

I ettertid har SEC hevdet at Tesla har brutt dette kravet om forhåndsgodkjenning.

Det meldte Wall Street Journal, som skulle ha fått tilgang til offentlige dokumenter og korrespondanse mellom SEC og Tesla.