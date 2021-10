Aker Solutions varsler milliardløft i 2022

Ingeniørgiganten slo forventningene i tredje kvartal, skrur opp eget inntjeningsanslag for 2021 og spår en omsetningsøkning på 15 prosent neste år.

VENTER VEKST: Aker Solutions og adm. dir. Kjetel Digre.

Aker Solutions omsatte for 7,3 milliarder kroner og leverte et justert driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på 459 millioner kroner i tredje kvartal, opp fra 451 millioner i samme periode i 2020.

På forhånd var det ventet en justert EBITDA på 430 millioner kroner, ifølge estimater innhentet av TDN Direkt.

Selskapet opplyser at det for øyeblikket byr på kontrakter verdt rundt 80 milliarder kroner, og at aktiviteten generelt er høy.

Guidingen for helårsomsetning økes til 29 milliarder kroner fra tidligere 28 milliarder, og det ventes at den den underliggende EBITDA-marginen øker fra 2020 til rundt seks prosent i inneværende år.

Rundt 25 prosent av ordrebokens verdi er relatert til det grønne skiftet, som havvind, karbonfangst, hydrogen og olje- gassløsninger for reduserte utslipp.

«Basert på den delen av ordreboken som er sikret, samt markedsaktiviteten, ventes omsetning for 2022 å øke med 15 prosent fra 2021», heter det i rapporten.

Det indikerer en omsetningsøkning på 4,35 milliarder til 33,35 milliarder.