«Norske» Sonendo går på børs i New York: – Helt spesielt

NEW YORK (E24) I debuten var investorinteressen laber, men aksjen steg etter første handel. – Det går rett vei, og det er jo en positiv måte å se på en potensielt opprørende situasjon på, sier Wall Street-legende Peter Tuchman.

Toppsjefen i Sonendo, norske Bjarne Bergheim, ringer i børsbjellen i forbindelse med første handel. Vis mer

Bjarne Bergheim står i spissen når tannhelseteknologiselskapet Sonendo børsnoteres i New York fredag ettermiddag.

Det er en elektrisk stemning på NYSE når bjellen ringer. Den kjente traderen Peter Tuchman er å se på gulvet, alltid på telefonen gående rundt. Både far og sønn Bergheim har kledd seg i findressen for anledningen.

Faren, Olav Bergheim, har tjent seg rik som helsegründer i USA, med god hjelp fra sønnene Håkon og Bjarne. Gjennom selskapet Fjord har han bygget opp en rekke selskaper som er ment å finne nye løsninger på gamle folkesykdommer. Blant disse er Glaukos, som er børsnotert i New York og i dag har en markedsverdi tilsvarende 18 milliarder kroner.

Dette er ikke Olav Bergheims første tur på børsen, men for sønnen – administrerende direktør i Sonendo – er det første gang selskapet hans noteres.

– Det er helt spesielt. Dette er noe vi har jobbet for i mange år, sier han.

Helsegründer Olav Bergheim følger med på sønnen under hans første dag som sjef for et børsnotert selskap. - Han har bygget opp dette fra bunnen, og jobbet hardt for å være her i dag, sier han Vis mer

Selskapets produkt, Gentlewave, er designet for å behandle tannråte ved å rengjøre og desinfisere de mikroskopiske stedene i tannen uten behov for å fjerne tannstruktur.

– Vi har nå klart å lage en teknologi med en feilrate på bare 3 prosent, og det er mye mindre smertefullt. Vi opplever at tannleger ringer oss og sier at vi har endret livet deres, fordi pasientene ikke lenger ringer på kvelden for å be om smertestillende, sier toppsjefen.

Vil forvandle tannlegeindustrien

Planen er i første omgang å bruke teknologien til å endre måten rotfyllinger gjennomføres på, noe som ifølge selskapet utgjør et marked på 1,9 milliarder dollar i USA og Canada.

Men toppsjefen ser et mye større potensial.

– Først skal vi forvandle rotkanal-markedet, så skal vi forvandle tannlegeindustrien. Vi tror det er veldig spennende muligheter på lang sikt.

I forbindelse med noteringen har selskapet hentet 93,6 millioner dollar, tilsvarende 784 millioner kroner, gjennom å utstede nye aksjer for 12 dollar stykket.

Bjarne Bergheim følger med når traderne viser hvordan handelen fungerer. Vis mer

Dermed hadde selskapet en markedsverdi på 315,4 millioner dollar, tilsvarende 2,6 milliarder kroner, før børsbjellen ringte for første gang.

Far Olav Bergheim kontrollerer 10,9 prosent av aksjene etter en nylig kapitalinnhenting. Bjarne på sin side sitter på 3,3 prosent av aksjene.

Laber respons i debuten

Kapitalinnhentingen var betydelig mindre enn selskapet i utgangspunktet hadde indikert. Da selskapet oppdaterte prospektet tidligere denne uken, la selskapet opp til å selge de nye aksjene i prisintervallet 15–17 dollar, noe som i beste fall kunne tilført selskapet 132,6 millioner dollar.

– IPO-markedet de siste ukene har vært dårligere enn på lang tid. Vi hadde mye interesse rundt Sonendo-aksjen, og det er til stor forskjell fra flere andre store selskaper som denne uken ikke har klart å komme seg ut på markedet, sier Bjarne Bergheim.

Den første handelen ble gjort til 9 dollar, men Sonendo-sjefen er ubekymret og viser til teknologiens potensial på sikt.

– Derfor tror jeg heller ikke at hva aksjekursen er i åpningen spiller så stor rolle. La oss snakkes om et år eller to. Vi tenker langsiktig.

I 17.30-tiden fredag norsk tid lå kursen på rundt 9,8 dollar.

– Det går rett vei, og det er jo en positiv måte å se på en potensielt opprørende situasjon, sier Wall Street-legende Peter Tuchman. Ved stengetid var fasit imidlertid 9,20 dollar, og markedsverdien var dermed barbert med 76 millioner dollar i løpet av første handelsdag.

Peter Tuchman omtaler en notering på NYSE som å legge grunnmuren for et selskap. Vis mer

Den norske toppsjefen sier de velger å starte i USA på grunn av størrelsen på markedet. Men på sikt er planen å gå internasjonalt. – Vi skal komme til Norge også.

Selskapet har fått muligheten til å ringe i børsbjellen ved stengetid.

– Det er veldig spesielt som nordmann å få lov til å stå og stenge markedet i USA. Det er gøy. Det er jo ikke så ofte man får lov til det, sier Bergheim.