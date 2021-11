Sandnes Sparebank dropper «pandemi-tap»

Sandnes Sparebank fjerner fjorårets tapsavsetninger fra regnskapet. Resultatet etter skatt ble 208,8 millioner kroner ut tredje kvartal, opp 4,9 millioner fra i fjor.

Banksjef Trine Stangeland i Sandnes Sparebank er fornøyd med resultatet hittil i år. Vis mer

Isolert ble det i 3. kvartal en svak nedgang målt mot samme kvartal i fjor, med 59,1 millioner kroner i årets kvartal, mot 59,7 millioner i fjor. Tallet gjelder drift etter skatt.

– Jeg er godt fornøyd med at banken fortsetter den gode trenden. Jeg er også godt fornøyd med prestasjoner og resultater så langt i år, sier administrerende direktør Trine Stangeland i en pressemelding.

Banken skriver også at utlånsveksten er god, og at man spesielt er fornøyd med å få flere bedriftskunder.

Trekker opp

I fjor trodde banken at pandemien ville føre til at flere kunder ikke ville klare å betjene gjelden sin. Derfor ble det regnskapsført forventet tap på 25 millioner kroner i perioden. Men nå er tapsavsetningene opphevet. Fjerning av tapsavsetningen og økte «andre driftsinntekter» bidrar sterkt til at bankens resultat havnet i pluss.

«Andre driftsinntekter», som totalt økte med 13,3 millioner kroner mot samme periode i fjor, er hovedsakelig provisjonsinntekter fra datterselskapet Aktiv Eiendomsmegling, og dessuten fra forsikringsvirksomhet.

Aksjeporteføljen til banken gikk med fine overskudd. Netto overskudd på finansielle investeringer gikk samlet i pluss med 14,5 millioner, en økning på hele 13,4 millioner kroner mot perioden i fjor.

Trekker ned

Sandnes Sparebank hadde lavere netto renteinntekter i perioden, og betalte mer i skatt.

Dessuten økte driftskostnadene med hele 44,7 millioner kroner, og havnet på 241,3 millioner i perioden. Det er hovedsakelig en nytt datasystem som driver kostnadene. I løpet av 2021 og 2022 regner banken med å betale 50–60 millioner kroner for det nye kjernebanksystemet som Eika-gruppen har bestemt at de lokale bankene skal bruke.