Fastpris-smell for Fjordkraft i Sverige og Finland

Strømselskapet sikret seg ikke nok og må ta et driftstap på 75 millioner kroner på svenske og finske fastpriskunder.

Fjordkraft-sjef Rolf Barmen

Fjordkraft varslet torsdag kveld at det går på et tap i datterselskapet Nordic Green Energy, et strømselskap som ble kjøpt høsten 2020.

Tapet i såkalt justert driftsresultatet er anslått til rundt 75 millioner kroner i fjerde kvartal for selskapet som har sin virksomhet i Sverige og Finland.

På Oslo Børs faller aksjen til Fjordkraft med 7,9 prosent i tidlig handel.

Fjordkraft forklarer i meldingen at smellen skyldes salg av strøm til fastpris som selskapet ikke har klart å sikre i stor nok grad.

Dermed har Nordic Green Energy (NGE) blitt nødt til å kjøpe inn strøm i spotmarkedet til høy pris.

Fjordkraft lever av marginen mellom hva de kjøper inn strøm for og hva de klarer å videreselge den til kundene for.

Risiko på fastpriskontrakter

Ifølge Fjordkraft-sjef Rolf Barmen blir alle fastpriskontraktene sikret når de inngås, ved at forbruket blir estimert.

I det norske bedriftsmarkedet er praksisen at kunden kjøper et fast volum.

Men i det svenske og finske markedet er praksisen annerledes.

– I NGE og markedet de opererer i har det vært vanlig at kunden ikke sikrer et spesifikt volum i forhold sin fastprissikring, skriver han i en e-post til E24.

– Her påløper det med andre ord en volumrisiko på kraftleverandørens bok, skriver han.

Ifølge Barmen vil denne risikoen som strømselskapet tar, bli hensyntatt ved et påslag på strømprisen. Dette påslaget skal normalt dekke volumet strømselskapet kan bli nødt til å kjøpe i tillegg til volumet som har blitt anslått.

Imidlertid var fastpris-kundenes forbruk «betydelig høyere enn normalt på grunn av en kald desember», skriver Fjordkraft i meldingen torsdag.

– Fastpriskontraktene er altså sikret, det ligger inne en premie i påslaget for å dekke inn volum over estimat, men med de prisutslagene vi nå har sett så har ikke denne premien vært stor nok, skriver Barmen.

Vil endre kontraktene

Han opplyser også at Fjordkraft jobber å «endre prisformatet på fastpriskontrakter for å redusere volumrisiko».

– Hva er risikoen for at slike tap på fastpriskontrakter kan oppstå også i andre segmenter?

– I Norge er det svært lite fastpriskontrakter i forbrukermarkedet. I bedriftsmarkedet kjøper kunden et fast volum, så tilsvarende risiko løpes ikke, svarer Barmen.

I meldingen varslet Fjordkraft at driftsresultatet falt til 130–140 millioner kroner i fjerde kvartal fra 168 millioner på samme tid i fjor.

Ifølge selskapet hadde de andre segmentene en sterk utvikling i kvartalet.