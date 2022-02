SAS-sjefen vil gjøre all gjeld til aksjer: – Du snakker med rett fyr

SAS-sjef Anko van der Werff har brukt seks måneder på å finne ut hvordan SAS skal lykkes, men vil ikke kalle «SAS Forward» en redningsplan. Den forutsetter likevel at alle parter, eiere som ansatte og kreditorer, bidrar.

SØKER OPPSLUTNING: – Det er ingen som kan nekte for det som skjer i markedet (..) Alle må delta i planen for at SAS skal lykkes, sier SAS-sjef Anko van der Werff. Vis mer

SAS varsler tirsdag om nok et omfattende besparelsesprogram.

«SAS Forward» tar sikte på å kutte årlige kostnader med 7,5 milliarder svenske kroner, inkludert fire milliarder som langt på vei er oppnådd siden det forrige programmet i 2020.

Kuttene skal skje over de kommende fem årene, der hovedtyngden skal oppnås i løpet av de første tre. Kombinert med kraftige gjeldsreduksjoner og en ny kapitalinnhenting skal dette posisjonere SAS for fremtiden.

Markedet har etterlyst en handlingsplan fra SAS, som har sett underskuddene og gjelden vokse.

Pågått lenge

SAS-sjef Anko van der Werff har imidlertid ikke ligget på latsiden. Planen har vært i emning siden han overtok lederrollen i juli i fjor.

– På en måte har den pågått i seks måneder, og for alvor de siste 2–3 månedene. Det som hele tiden har gjort det komplisert er at den lange horisonten har blitt forstyrret av det som skjer på kort sikt, sier van der Werff til E24.

SAS, som bransjen ellers, var i godt driv fra september. Så rammet omikron med full brems i november.

– Konklusjonen var å fokusere på posisjonering, sier SAS-sjefen.

– Rett fyr

Selskapet frir nå til eierne, ansatte og kreditorene.

Kostnadene skal ned, gjelden minkes og ny kapital skal inn. I presentasjonsmaterialet som SAS la frem tirsdag fremgår det også at konvertering av gjeld til aksjer er en del av planen.

Per utgangen av januar var den rentebærende gjelden på 35,4 milliarder svenske kroner.

– Hvor mye av dette ser du for deg blir konvertert, hva er ambisjonen din?

– Du snakker med rett fyr, jeg har ambisjoner om å gjøre all den gjelden til aksjer (equity) (..) Men, spøk til side, vi trenger at alle parter deltar. Jeg vet at jeg gjentar meg selv, men planen er laget slik at alt må fungere samtidig, sier van der Werff til E24.

Snakker med eierne

Han understreker at byrden må deles, og at alle er del av samme «økosystem»

– Dersom én sier at jeg ikke vil delta, hvorfor skal den andre?

Finansdirektør Magnus Örnberg i SAS bekreftet samtaler med eierne under dagens telefonkonferanse med analytikere og investorer.

– Vi har initiert en dialog med de største aksjonærene, den danske og svenske staten, sier SAS-toppen.

– Ikke særlig imponerende

Analysesjef Jacob Pedersen i Sydbank mener planen vil gjøre vondt før den gjør godt for aksjonærene og kreditorene.

«SAS Forward ligner den rette kuren, men doseringen er ikke særlig imponerende», skriver han i en oppdatering tirsdag.

Han viser til besparelsene skal oppnås over 3–5 år. På den annen side vil planen styrke SAS’ konkurransekraft og tilpasse selskapet til en fremtid med færre forretningsreisende, mener analytikeren.

– Smadrer verdiene

Den avhenger dog av en «besparelsesdans» med de ansatte, og det er stor risiko for at de ser på det som sin oppgave å bestemme retningen, påpeker han.

– Planen krever også en velvillighet hos leasingselskapene til å akseptere tap, og ikke minst støtte fra den svenske og danske stat til å gjennomføre en kapitalinnhenting, skriver Pedersen.

Han peker også på at slike rekapitaliseringer pleier å «smadre verdiene» til de eksisterende minoritetsaksjonærer.

– Hvis pengekassen dessuten skal fylles opp til et nivå på minst ti milliarder svenske kroner, som SAS sikter mot, blir kapitalinnhentingen og utvanningen av de eksisterende minoritetsaksjonærer også voldsom», skriver Pedersen, og fortsetter;

– Alt taler imot at investorene stiller seg foran (det) toget som så tydelig er på vei mot dem.

Ikke redningsplan

Under telefonkonferansen presiserte SAS-sjefen at SAS Forward ikke var en redningsplan.

– Dette er ikke en redningsplan. Dette er for å posisjonere SAS for suksess i fremtiden, sier van der Werff.

Han legger til at den kortsiktige likviditetssituasjon er god, og at selskapet må jobbe for at den forblir slik.

Steile fronter

SAS er i pågående forhandlinger med fagforeningene, blant annet med pilotene.

De er sterkt misfornøyd med at selskapet bemanner opp i de nye datterselskapene SAS Connect og SAS Link, og ikke automatisk gjenansetter permitterte i morselskapet SAS Scandinavia.

SAS Norge kabinforening, som organiserer de kabinansatte i SAS, påpeker at de allerede har bidratt stort i det nylig programmet for årlige besparelser på fire milliarder kroner.

– Vi er aldri motvillig til å finne løsninger, men det er vanskelig å se at det skal være mulig med ytterligere innsparinger slik det er nå. Vi får se hva vi får presentert, og ta stilling til det da, sier Martinus Røkkum, leder i SAS Norge kabinforening til E24.

– Trengs virkelig

Forhandlingene med de ansatte var hovedgrunnen til at selskapets kvartalsrapport ble skjøvet frem med én uke, forklarte van der Werff under telefonkonferansen.

– Vi er glad for at vi endelig kan komme ut og dele denne planen, og detaljene i den. Den berører alle ansatte og baser (..) Planen er utformet slik at alle parter må delta (..) for at vi virkelig kan si, ja, vi beveger oss fremover. Dette trengs virkelig for kapitalinnhentingen, sier SAS-sjefen.

– Hvordan forventer du å komme til enighet med de ansatte når dere ikke har kniven på strupen?

– Vi har ulike samtaler, og planen er utformet for at folk skal kunne velge det beste alternativet. Folk bør komme sammen, men endring er vanskelig. Jeg forstår det. Men det betyr at vi kan ha et fantastisk selskap og vekst, sier SAS-sjefen til E24.

– Garantert tilstrekkelig

Van der Werff mener også planen svarer på de ansattes ønske om jobbtrygghet.

– Et selskap som ikke er finansielt bærekraftig, kan ikke tilby jobbsikkerhet. Vi må være finansielt solide, sier han.

– Hvor trygg kan man være på at 7,5 milliarder svenske kroner i årlige besparelser vil være nok?

– Det vil garantert være tilstrekkelig til at vi kan være et selskap, som er konkurransedyktig og som står på sine egne ben, sier SAS-sjefen.

Størrelsen på en potensiell kapitalinnhenting er ikke kjent. SAS vil oppdatere markedet på «SAS Forward» i april, sa selskapet tirsdag.

