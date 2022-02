Satt med 1,2 milliarder i russiske aksjer før krakk: – Dypt bekymret over eskaleringen av den militære konflikten

Skagenfondene satt med russiske aksjer for over 1,2 milliarder kroner i to fond før krakket på Moskva-børsen, deriblant Sberbank som USA nå vil ramme med sanksjoner.

BEKYMRET FOR UKRAINA-KONFLIKT: Porteføljeforvalter Stein Svalestad i Skagenfondene. Vis mer

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

Russlands invasjon i Ukraina utløste sjokkbølger i markedene, og investorene i russiske aksjer har sett aksjeverdiene stupe.

Blant dem er forvalterne av Skagenfondenes Kon-Tiki og Vekst-fond.

De to fondene har investert i flere russiske selskaper, deriblant Sberbank, oljeselskapet Lukoil og gassprodusenten Gazprom, ifølge fondenes porteføljeoversikt.

Les også Ukrainsk børstopp: – Håper det russiske markedet kollapser så mye som mulig

Oversikten viser at fondene satt med syv russiske selskaper i porteføljen ved inngangen til februar.

– Vi har ikke gjort endringer på bakgrunn av den siste ukens hendelser, men dette er naturligvis noe som vurderes løpende, skriver porteføljeforvalter Stein Svalestad i en e-post til E24.

Store papirtap på russiske aksjer

Hvis man tar utgangspunkt i porteføljeoversikten satt de to fondene med russiske aksjeverdier for over 1,2 milliarder kroner før Russland gikk til krig, viser E24s beregning.

Nå er verdiene barbert etter krakket på Moskva-børsen. Tross oppgang fredag er børsen ned rundt 25 prosent de siste to dagene.

Les også Gassprisen faller for første gang på flere dager

Forutsatt at fondene har sittet stille i båten har nedgangen siden onsdag påført et papirtap på nærmere 400 millioner kroner på de syv aksjene, viser E24s beregning.

– Det er litt varierende hvordan den kritiske situasjonen i Ukraina har slått ut for våre aksjefond. De av våre fond med direkte eksponering mot Russland er naturligvis hardest rammet, men påvirkningen på våre fond er likevel begrenset, som følge av en forholdsvis lav andel russiske aksjer, skriver Svalestad.

– Alt i alt er påvirkningen godt innenfor det en vil måtte forvente når den geopolitiske risikoen øker, skriver han.

Les også Oljefondssjefen om Ukraina-krigen: – Det betyr at vi taper penger

Invasjonen sendte olje- og gasspriser kraftig opp, mens verdens børser reagerte med store fall.

Fredag stiger Moskva-børsen 20 prosent etter gårsdagens stup, som sendte aksjene ned 50 prosent på det meste.

Rammer Russland med sanksjoner

USA, Europa og flere andre land har svart på invasjonen med sanksjoner mot blant annet russiske banker, selskaper og oligarker – og rammer eiendeler verdt flere tusen milliarder.

Sberbank og Gazprom, som er i porteføljen til de to norske fondene, står også på den amerikanske sanksjonslisten.

Fredag rykket børsen i Kyiv ut med en oppfordring til investorer om å kvitte seg med alle russiske verdipapirer.

Les også Kyiv-børsen: – Hjelp Ukraina å kjempe mot Russland

E24 har spurt fondene om sanksjonsrisiko og Kyiv-børsens oppfordring, men Svalestad har ikke svart direkte på dette.

– Vi som alle andre er dypt bekymret over eskaleringen av den militære konflikten, og ikke minst den humanitære lidelsen vi nå ser i Ukraina. Denne konflikten kan ha langsiktige konsekvenser både for verdenssamfunnet og -økonomien, skriver han.

Svalestad fremholder at fondene har «prosesser og planer for håndtering av situasjonen», og at de «vil gi nærmere detaljer rundt eventuelle tiltak vi vil gjennomføre».

– Det viktigste for oss er å forvalte våre kunders midler til det beste for dem på en forsvarlig måte, også i en slik situasjon.