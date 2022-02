Norwegian: – Ser nå at bookingene virkelig kommer vår vei

Norwegian med positive signaler om billettsalget.

«HAPPY»: Konsernsjef Geir Karlsen i Norwegian kunne fredag legge corona- og rekonstruksjonsåret 2021 bak seg. Vis mer

Publisert: Oppdatert for mindre enn 30 minutter siden

Flyselskapet Norwegian kunne i morgentimene fredag legge frem et positivt årsresultat, økt kontantbeholdning ved utgangen av året, og forbedret drift fra tredje til fjerde kvartal til tross for omikronutviklingen.

Resultatet er riktignok påvirket positive finansinntekter på 5,3 milliarder kroner fra fjorårets rekonstruksjon. Selskapet hadde 7,7 milliarder kroner i kontanter og likvide midler ved årsslutt.

Norwegian-aksjen endte med en nedgang på 1,78 prosent.

– Jeg tror vi kan si at vi er «happy» for å avslutte 2021. Det har vært et spesielt år, og et år for historiebøkene, sier Norwegian-sjef Geir Karlsen i det han innleder dagens kvartalspresentasjon.

– Veldig gode tegn

Selv om han venter et utfordrende første kvartal, som for bransjen ellers, er han tydelig oppmuntret av billettsalget om dagen.

– Vi ser veldig gode tegn når det kommer til bookinger for sommersesongen, sier Karlsen, og legger senere til:

– Vi ser nå at bookingene virkelig kommer vår vei.

Bak ham lyser overskriften «Record high post covid-19 bookings» opp over en bratt stigende graf.

Rullerende syvdagers utvikling i passasjerer og billettbestilling. Vis mer

Billettsalget har for alvor tatt seg opp etter at corona- og reiserestriksjonene lettet opp, ifølge Norwegian-sjefen.

Samtidig har folk begynt å bestille reiser lenger frem tid.

– Vi hadde ventet en ketchupeffekt når reiserestriksjonene åpnet opp, men vi har ikke sett det. Det har mer vært en gradvis økning, sier Karlsen.

Han tror mars blir «ok» og at billettsalget for påsken og fra april «ser veldig lovende ut».

Åpner sommeren

Norwegian opplyser torsdag å ville fly 270 ruter i sommerprogrammet, etter hvert som flåten øker fra dagens 51 fly til 70 mot sommeren.

Åtte av de 19 nye flyene er allerede mottatt, kunne Karlsen opplyse om torsdag.

Les også Norwegian med overskudd og forbedret kontantposisjon

Norwegian hadde opprinnelig planlagt å fly med 80 prosent av kapasiteten i vintersesongen, ifølge ham.

Omikronviruset sørget imidlertid for å bremse opp etterspørselen fra midten av november, og flyselskapet besluttet prompte å redusere kapasiteten til 60–65 prosent.

– Vi kuttet 27 prosent av kapasiteten i januar og februar, sier Karlsen.

Overfor E24 forklarer han at kapasitetsjusteringen primært har skjedd gjennom færre avganger.

– Vi driver nå på 60–65 prosent av full kapasitet på grunn av etterspørselsbildet, sier Norwegian-sjefen.

Les også Oljeprisutviklingen kan gi kostnadsbombe for luftfarten

Les også Norwegian stiger på høy omsetning

Les også Kanadiske fagforeninger boikotter SAS

Les også Flyr: – Dette kommer til å ta lengre tid enn mange av dere forventer