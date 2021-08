Adidas selger Reebok med tap

Reebok blir solgt til Authentic Brands Group, som har planer om å gå på børs.

Den globale merkevaregiganten Authentic Brands Group (ABG) kjøper Reebok, skriver selskapet selv i en pressemelding.

Fra før eier selskapet merker som Forever 21, Brooks Brothers, Volcom, Sports Illustrated, og de immaterielle rettighetene til kjente figurer som Elvis Presley, Marilyn Monroe og Muhammad Ali.

– Vi har hatt Reebok i sikte over mange år, og vi er glad for å endelig kunne bringe dette ikoniske varemerket inn i folden, sier Jamie Salter, grunnlegger og øverste sjef for ABG.

Adidas selger med tap

Adidas har eid Reebok siden oppkjøpet i 2005. Da var prisen rundt 33 milliarder kroner.

Nå selger Adidas Reebok for 22 milliarder kroner, eller litt over to milliarder euro.

– Reebok har vært en godt verdsatt del av Adidas og vi er takknemlig for bidragene varemerket og laget bak har gitt til vårt selskap, sier Adidas-sjef Kasper Rorsted i en pressemelding.

Reebok har hatt fallende salg over en lang tidsperiode. Tilbake i 2007 sto Reebok for 25 prosent av Adidas’ inntekter, men denne andelen har falt til kun sju prosent i 2020, ifølge Fortune. Magasinet skriver også at Reebok aldri helt fant tilbake til sin gullalder.

Spretter opp på børs

Etter nyheten sprakk spretter Adidas-aksjen opp 2,5 prosent på tysk børs.

Selve salget vil ta sted i første kvartal av 2022, ifølge selskapet.

Fra før har Adidas solgt unna andre Reebok-merker som Rockport, CCM Hockey og Greg Norman.

– Vi vil fortsette å fokusere på vår egen strategi som vil sette oss i stand til å vokse videre i en attraktiv industri og ta markedsandeler, sier Adidas-sjef Rorsted.