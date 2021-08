Konkurransetilsynet: Fortsatt aktuelt å stanse DNBs Sbanken-oppkjøp

Tilsynet er fortsatt bekymret for konkurransen i markedet for fondssparing.

DNB og toppsjef Kjerstin Braathen.

Det er fortsatt aktuelt å stanse DNBs oppkjøp av Sbanken, melder Konkurransetilsynet i en pressemelding.

– Konkurransetilsynet har arbeidet intensivt med saken gjennom sommeren og er fremdeles bekymret for at DNBs kjøp av Sbanken vil kunne føre til svekket konkurranse og dårligere betingelser for bankkunder som ønsker å spare i fond. Dette er bakgrunnen for at tilsynet fremdeles vurderer å stanse hele oppkjøpet, sier avdelingsdirektør Gjermund Nese i pressemeldingen.

Tilsynet trekker frem at DNB allerede er den største tilbyderen av fondssparing, og at Sbanken er «en aktør med betydelig konkurransekraft som over tid har vist både evne og vilje til å utfordre de etablerte bankene».

– Det er konkurransetilsynet foreløpige oppfatning at dette oppkjøpet vil være til skade for norske forbrukere, sier Nese i meldingen.

Til E24 trekker Nese frem bankenes størrelse, vekst i markedet, konkurransenærhet og pådriver rollen Sbanken har i markedet, som bakgrunnen for at tilsynet fremdeles er bekymret for konkurransen og tilbudet til bankkunder etter oppkjøpet.

Ikke kommet avhjelpende tiltak

I sommer har tilsynet både hentet inn ny informasjon og gått gjennom informasjonen de hadde fra før. I dag hadde de lovbestemt frist for å enten sende et mer detaljert varsel enn selskapene fikk i juni, eller godkjenne transaksjonen, forklarer Nese.

– Dette er sendt til selskapene, sier Nese om varselet og legger til at selskapene har svarfrist 16. september.

For at oppkjøpet skal bli godkjent må tilsynet enten overbevises av selskapene om at det ikke er grunnlag for bekymring, eller så må det komme avhjelpende tiltak, forklarer Nese.

– Det har det ikke vært foreløpig, sier han og legger til at det må komme fra selskapene selv.

Avhjelpende tiltak forklarer Nese som at aktørene fjerner deler av transaksjonen. Kjerstin Braathen sa i juli at de ikke ville dele opp Sbanken.

– Vi er ikke der at vi jobber med alternative løsninger nå, sa hun da.

Gjermund Nese, avdelingsdirektør i Konkurransetilsynet, sier at deres foreløpige vurdering er at DNBs oppkjøp av Sbanken vil være til skade for norske forbrukere.

Vibeke Hansen Lewin, kommunikasjonsdirektør i DNB, skriver i en uttalelse at dagens varsel ikke er et endelig vedtak.

– Nå vil vi bruke tid på å sette oss inn og svare på varslet og Konkurransetilsynets foreløpige vurderinger, skriver Lewin.

Hun trekker frem at markedet for fondsdistribusjon er komplekst, og at det er sterk vekst og utvikling i markedet fra en rekke aktører og nye utfordrere.

Bankene har fått svarfrist på varselet 16. september, og endelig frist i saken er 7. oktober, skriver tilsynet.

DNB var «tilfreds»

I juni varslet tilsynet mulig stans av oppkjøpet. De fryktet også da at oppkjøpet ville kunne svekke konkurransen i markedet for sparing i fond.

Oppkjøpseksperter har likevel ment at DNB vil klare å få gjennomført kjøpet, blant annet fordi fondsvirksomheten er en begrenset del av oppkjøpet.

DNB sa den gang at banken var «tilfreds» med at Konkurransetilsynet «har bekreftet at mulige konkurransemessige bekymringene kun knytter seg til fondsdistribusjon og ikke til boliglån eller andre banktjenester som utgjør den vesentligste delen» av selskapets virksomhet.

– Det er helt som ventet at Konkurransetilsynet vil bruke mer tid på denne saken. Det er mange innspill som skal vurderes, og tilsynet gjør en grundig jobb. Vi opplever dette som udramatisk og en helt vanlig saksgang, sa kommunikasjonsdirektør Thomas Midteide i DNB.

Byr 11,6 milliarder

DNB økte på forsommeren budet til 11,6 milliarder kroner, fra opprinnelige 11,1 milliarder.

Et grønt lys fra Konkurransetilsynet har vært det som gjenstår for at oppkjøpet kan gå i boks. I sommer ga Finansdepartementet sin godkjennelse etter råd fra Finanstilsynet. Da hadde allerede DNB sikret seg over 90 prosent av aksjene, og banken kan dermed tvangsinnløse de siste 10 prosentene.

Nyheten om DNBs oppkjøpsønske skapte raseri og trusler om kundeflukt. Flere av kundene pekte på dårlig omdømme, vilkår og kundeservice.

Den endelige fristen for Konkurransetilsynets beslutning er 7. oktober.