Norwegian og Widerøe vil inngå billettsamarbeid

De to flyselskapene inngår samarbeid om billetter og såkalt «interlining», altså sømløse reiser for passasjerene.

Det opplyser Norwegian og Widerøe i pressemeldinger tirsdag.

Norwegian og Widerøe har i praksis underskrevet en intensjonsavtale som innebærer at de to flyselskapene «vil samarbeide mye tettere på en rekke områder», heter det i meldingen.

Blant annet vil de nå ha billettsamarbeid på hele rutenettet, og passasjerene skal få reise sømløst med begge selskaper. Dette kalles «interlining».

Overfor E24 opplyser konsernsjef Stein Nilsen i Widerøe at de sikter på at samarbeidet vil være merkbart for kundene til høsten.

– Jeg er svært tilfreds med denne avtalen vi i dag har inngått med Widerøe. Vårt mål er at samarbeidet skal bli til beste for begge selskapers passasjerer, men også våre ansatte, sier konsernsjef Geir Karlsen i Norwegian i pressemeldingen.

Han kaller avtalen historisk, ved at to norske flyselskaper finner sammen på denne måten.

– Selv om mye av innholdet ennå er i støpeskjeen har vi hatt en god dialog i flere måneder allerede og diskutert mange ulike områder hvor vi har en felles interesse i å samarbeide, sier Karlsen i meldingen.

Begynte før pandemien

De to flyselskapene inngikk for første gang et samarbeid i 2018, den gangen kun om innenrikspassasjerer på Widerøes kortbanenett, altså anbudsrutene.

Allerede da kunne man bestille billetter hos det ene selskapet og fly med det andre, men nå utvider de altså samarbeidet til å gjelde hele rutenettet.

Widerøe har tradisjonelt sett samarbeidet tett med SAS gjennom en interline-avtale, men Widerøe har i senere tid også inngått et samarbeid med blant annet Finnair, KLM, British Airways, Air France og nå altså Norwegian.

Slike avtaler brukes ofte av nettverksselskaper og flyselskaper i allianser.

SAMARBEID: Konsernsjef i Widerøe Stein Nilsen (t.v.) og konsernsjef i Norwegian Geir Karlsen møtte pressen for å svare på spørsmål om det nye samarbeidet.

God dialog i flere måneder

Konsernsjef Stein Nilsen i Widerøe er naturligvis også fornøyd.

– Dette er en gledens dag for Widerøe og for alle våre passasjerer som er helt avhengig av å fly for å bo og leve i Norge. Med denne avtalen vil våre felles kunder kunne reise i kombinasjon med Norwegian og Widerøe, i både inn og utland, sier han i den samme meldingen.

– Vi tror dette blir en stor fordel for våre kunder ute i distriktene, sier Nilsen til E24.

Han opplyser at et slikt utvidet samarbeid har vært diskutert helt siden 2018, men at de konkrete diskusjonene virkelig begynte for rundt 5–6 måneder siden.

– Så bestemte vi oss for tre måneder siden at dette var riktig måte å gå videre på.

Særlig Widerøes nettverk langs kysten og i Nord-Norge trekkes frem som en styrke. Samtidig har Norwegian et stort tilbud i hele Europa, som vil skape muligheter for selskapenes felles kunder, mener de.

– Dette er et tilbud som har vært etterspurt av våre passasjerer i mange år og derfor spesielt hyggelig å kunne dele akkurat nå. Det gjenstår fremdeles et stykke arbeid før vi er helt i mål, men vi jobber godt sammen og har et felles mål om at dette skal gjennomføres så raskt som mulig, sier Nilsen.