Tungt fall på Wall Street

Det ble en nervøs børsdag i USA etter at «verdens viktigste» rente steg til over tre prosent, og fryktindeksen gjorde et byks.

De amerikanske børsene hentet inn mye av et tungt fall fra før sommeren.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

Pilene pekte nedover for de toneangivende indeksene på Wall Street mandag.

Industritunge Dow Jones falt 1,91 prosent.

Teknologiindeksen Nasdaq endte ned 2,55 prosent.

Brede S&P 500 gikk tilbake 2,14 prosent.

S&P 500 og Dow Jones fikk sin verste børsdag på nesten to måneder.

VIX VIXIndeksen måler forventede svingninger på den brede S&P 500-indeksen., kjent som «fryktindeksen», steg til det høyeste nivået siden 3. august. Den vil typisk stige kraftig i perioder med stor uro og frykt på børsene, og falle i perioder med lave svingninger.

Indeksen er i skrivende stund opp 16,80 prosent.

Usikkerhet

Sjefstrateg Erik Bruce i Nordea trekker frem renten på amerikanske statsobligasjoner med ti års løpetid når han skal forklare dagens fall i aksjemarkedet.

– Først og fremst skyldes fallet i dag at den amerikanske «tiåringen» krøp til over tre prosent.

Generelt mener sjefsstrategen at det spesielt er to ting som preger de amerikanske indeksene om dagen.

– Hele bildet er at sentralbanken har tatt i. Renten har steget mye og inflasjonen er høy. Det er usikkerhet rundt det økonomiske bildet. Rentene stiger og aksjene faller, sier han.

«Tiåringen» skyter fart

Rentehoppet skjer samtidig som det er ventet positive holdninger til renteoppgang under en kommende konferanse i USA denne uken, skriver Bloomberg.

– Markedet er nervøst, Powel skal snakke på Jackson Hole-konferansen. Der er det forventet at den amerikanske sentralbanken (Fed) skal understreke at kampen mot inflasjon er det viktigste. Jeg tror det er litt rentefrykt som preger markedet, sier Bruce.

Tiåringen omtales ofte som «verdens viktigste» fordi den påvirker renter og finansmarkeder verden over. Den amerikanske tiåringen er den mest populære statsobligasjonen i verden, og regnes som en nærmest risikofri investering på grunn av usannsynligheten for at USA går konkurs.

En oppgang i lange renter er gjerne negativt for teknologiselskaper, fordi de er priset basert på fremtidig inntjening og høyere renter gjør at lovnader om inntjening i fremtiden blir mindre verdt. Derfor beveger tiåringen og Nasdaq seg ofte i motsatt retning.

Jackson Hole-tale

Oppmerksomheten i markedet er denne uken rettet mot Jackson Hole-konferansen fredag.

Da skal den amerikanske sentralbanksjefen, Jerome Powell, tale under Jackson Hole symposium.

– Ofte blir det gitt interessant guiding og klare politikksignaler i Jackson Hole-talen. Det markedet ser ut til å tenke, er at inflasjonstrykket er minkende, og at Fed dermed kan være mer forsiktige med rentehevingene som de i utgangspunktet skal gjennomføre. Så signaler rundt dette er man spent på, sa sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets til E24 i helgen.

Markedsaktører vil forvente å få et klarere innsyn i Feds pengepolitiske plan fremover, samt hva som kan forventes på rentemøtet i september.

Haugland mener det også blir interessant å se om han har tanker rundt de lange rentene i USA, som gjennom sommeren har falt noe tilbake på grunn av resesjonsfrykt. Disse bestemmer nemlig fastrentene, som er de rentene husholdninger og bedrifter i USA i størst grad forholder seg til.

– Jeg er spent på om han tenker om denne nedgangen er uønsket og om de vil holde seg mer aktive til disse rentene og presse de opp, sier Haugland.

Potensiell budkrig

«Meme-aksjen» Bed Bath & Beyond fortsetter fredagens tunge fall, og falt til slutt 16,23 prosent. I tillegg til nyheten om at storinvestor Ryan Cohen solgte seg ut av aksjen, har enkelte leverandører ifølge Bloomberg stoppet forsyninger til detaljhandleren på grunn av ubetalte regninger.

Signify Health steg 32,20 prosent, etter at Amazon og United Health potensielt kan havne i budkrig for oppkjøp av hjemme-helsetjenesten, ifølge CNBC.

Pensjonsfondet PSP Investments, som forvalter rundt 180 millioner dollar, har kuttet sine aksjebeholdninger i selskaper som Apple, Tesla og Microsoft. Fondet har har også lastet opp flere Walmart-aksjer, ifølge Barron’s

Etter stengetid ventes det kvartalsrapporter fra selskaper som Palo Alto Networks og Zoom Video.