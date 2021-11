Wolt selges for 69 milliarder til amerikansk gigant

Den finske matleveringstjenesten, som også er til stede i Norge, selges til amerikanske DoorDash.

Vis mer

Publisert: Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

Den amerikanske takeawaygiganten DoorDash melder tirsdag kveld at det har inngått en avtale om å kjøpe finske Wolt.

Transaksjonen gjennomføres ved utstedelse av nye aksjer, og verdsetter det finske selskapet til 7 milliarder euro, tilsvarende 69 milliarder kroner.

– DoorDash og Wolt deler en visjon om å bygge en global plattform for lokale bedrifter som bidrar til samfunnet vi opererer i, sier DoorDash-sjef Tony Xu i en pressemelding.

Les også Utbredt med «spøkelsesrestauranter» i Norge

Wolt er her i landet best kjent som konkurrenten til noe mer etablerte Foodora. Selskapet etablerte seg i Oslo i november 2019, og har senere ekspander til blant annet Bergen, Stavanger og Trondheim. Totalt har selskapet over 4.000 ansatte i 23 land.

– Gjennom denne prosessen har vi satt pris på de mange likhetene ved våre to team, kulturer og selskaper, ettersom vi har blitt formet av like omstendigheter. Vi er veldig spent på å gå sammen med Tony og DoorDash-teamet for å bygge noe enda bedre sammen, sier Wolt-sjef Miki Kuusi i meldingen.

Samme kveld kommer DoorDash med resultatet for tredje kvartal, som viser inntekter på 879 millioner dollar i kvartalet, en nedgang fra 1,28 milliarder dollar i fjor. Selskapet tapte 43 millioner dollar i kvartalet, en forbedring fra et underskudd på 101 millioner dollar i fjor.

DoorDash-aksjen klatrer mer enn syv prosent i etterhandelen sent tirsdag kveld.