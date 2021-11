SAS-sjefen: – Vi står fortsatt foran utfordringer

SAS hadde 1,4 millioner passasjerer i oktober, men har fortsatt for mange tomme seter.

SAS-sjef Anko van der Werff advarer om at fremtiden fortsatt er usikker. Vis mer

Flyselskapet SAS fortsetter den gode utviklingen fra sommermånedene, og fikk et betydelig løft i antall passasjerer fra september til oktober.

SAS-sjef Anko van der Werff påpeker at det er positivt at reiseaktiviteten øker også etter sommersesongen og at billettsalget tikker oppover.

– I oktober økte antallet SAS-passasjerer med mer enn 250.000 sammenlignet med september. Økningen fortsetter og både kapasitet og kabinfaktoren er høyere denne måneden, sier Van der Werff.

Fullere, ikke fullt

SAS-konsernet fraktet 1,4 millioner passasjerer i oktober, en økning på 130 prosent over samme måned i fjor.

Fyllingsgraden eller kabinfaktoren var på 61,6 prosent, en forbedring på 23 prosent over periodene.

Det fremgår av flyselskapets samlede trafikktall for oktober, som omfatter både den regulære flytrafikken og charter, fremlagt mandag.

Den regulære flytrafikken fraktet 1,35 millioner passasjerer, med en fyllingsgrad på 60,2 prosent. Dermed var nær fire av ti seter fortsatt tomme.

Fullere Norwegian-fly

Til sammenligning hadde flyselskapets hovedkonkurrent i det norske markedet, Norwegian, 1,2 millioner passasjerer i oktober.

Det fylte i snitt opp 82,7 prosent av setene i Norwegians fly i perioden.

SAS hadde 1,1 millioner reisende i foregående periode, i september. Det ga en fyllingsgrad, eller kabinfaktor, på 52,8 prosent.

– Uforutsigbar fremtid

SAS-sjefen advarer imidlertid om at det det fortsatt er usikre tider.

– Vi står fortsatt foran utfordringer og en uforutsigbar fremtid, som gjør det svært viktig å holde seg konkurransedyktig. Vi må være lettbente og i stand til å respondere på endringer i kundeetterspørselen fremover, sier SAS-sjefen.

Lavere yield

Kapasiteten til SAS' regulære trafikk, målt i tilgjengelige setekilometer (ASK) var opp 93,5 prosent i oktober, sammenlignet med samme måned i fjor.

SAS Gruppens valutajusterte yield var ned 9,6 prosent i oktober til 1,11 svenske kroner.

Valutajusterte passasjerinntekter (PASK) var i perioden opp 45,7 prosent til 0,67 svenske kroner sammenlignet med samme måned året før.

Yielden i svenske kroner uten valutajusteringer var ned 8,2 prosent, mens PASK var opp 48,1 prosent.

Yield, fyllingsgrad og setekilometer Yield angir inntekten per fløyet passasjerkilometer, eller sete med passasjerbelegg. Fyllingsgraden, eller kabinfaktoren, angir hvor stor andel av flyets seter som er blitt booket. I et fly med 200 seter og en kabinfaktor på 77 prosent vil det dermed være 154 seter med passasjerer. Jo høyere fyllingsgrad, jo bedre. Total kapasitet (ASK) angir hvor mange setekilometer selskapet har fløyet i en periode. Flyr et fly på 200 seter én kilometer har man produsert 200 setekilometer. Inntektsgivende setekilometer (RPK) er antallet setekilometer fløyet der man hadde passasjerer i setene. Deler man RPK på ASK får man fyllingsgraden. Man kan videre regne seg frem til selskapets billettinntekter ved å gange yielden med inntektsgivende setekilometer (RPK). Enhetsinntektene målt ved PASK, er passasjerinntektene delt på tilbudte setekilometer (ASK). Her bruker SAS kapasiteten (ASK) i den regulære trafikken. Vis mer

– Årsbeste

Flyanalytiker og rådgiver Hans Jørgen Elnæs i Winair mener SAS leverer bra tall.

Antall reisende er årsbeste for flyselskapet, i likhet med inntektene, påpeker han.

– Billettinntektene kom inn med 1,57 milliarder svenske kroner, som er årsbeste for SAS. Det er også positivt at enhetsinntektene yield og PASK øgså økte i oktober, som nok noe er drevet at det var høstferie i denne måneden, sier Elnæs til E24.

Rådgiver Hans Jørgen Elnæs, Winair. Vis mer

Han registrerer ellers at Norwegian ligger hakket bak i antall passasjerer, og at SAS også er i stand til å ta ut høyere priser.

– SAS tar fremdeles ut betydelig høyere enhetsinntekter, sier rådgiveren.

