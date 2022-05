Rett ned på Oslo Børs

Gårsdagens børsuro på Wall Street forplanter seg til Oslo Børs. Dof-aksjen faller videre etter at offshorerederiet advarte om at «egenkapitalen er tapt».

Børsmarkedet har vært preget av uro den siste tiden.

Hovedindeksen faller 1,9 prosent etter 40 minutters handel torsdag. Dermed sprer gårsdagens Wall Street-knekk til de norske markedene.

Børslokomotivene Equinor og Norsk Hydro faller 1,3 og 2,9 prosent.

Onsdag var en blytung dag for Wall Street, med S&P 500 som opplevde sitt verste fall siden juni 2020 og med et fall for teknologitunge Nasdaq på 4,73 prosent.

Forvalter i Alfred Berg, Kristian Tunaal, sier er Oslo Børs er et ok sted å gjemme seg, til tross for at uroen vil forplante seg til Europa.

– Oljeprisen holder seg godt. Nok en gang så kommer Oslo etter forholdene til å være en relativt trygg havn, sier Tunaal til E24.

Prisen på ett fat nordsjøolje koster ved 9-tiden torsdag morgen 110,4 dollar, opp 1,14 prosent for dagen.

– Ikke en krise for næringslivet

Tunaal mener at uroen vi har sett de siste månedene ikke er over, og er forberedt på svingninger fremover. Han trekker frem tre elementer som fortsatt skaper usikkerhet for markedene.

Krigen i Ukraina, Kina som har stengt ned store byer grunner coronasmitte, og den amerikanske sentralbankens innstrammede pengepolitikk og økende renter.

Men Alfred Berg forvalteren påpeker at resultatsesongen så langt har vært god.

Porteføljeforvalter Kristian Tunaal i Alfred Berg.

– Selskapene jevnt over har levert godt, så en krise i næringslivet er det ikke, sier han.

– Når man snakker om problem å få tak i arbeidskraft, da er det ikke resesjon, legger han til.

Dof-knekk

Før børsåpning har en rekke selskaper lagt frem kvartalstall:

Aksjen startet ned, men er opp 1,4 prosent etter ti minutters handel. Tørrlastrederiet Golden Ocean tjente 1,2 milliarder kroner i første kvartal. DNB markets forventer mer aksjevyks for John Fredriksen- aksjen.

Interiørkjeden Kid , der Bjørn Rune Gjelsten er største eier, merker både globale flaskehalser og høyere råvarepriser. Kid tjente 110,4 millioner kroner på driften (ebitda) i første kvartal, ned 2,3 millioner fra samme tid i fjor.

Containerrederiet MPC Container Ships endte med et resultat på 1,1 milliarder kroner i årets første kvartal, opp fra 3,5 millioner dollar sammenlignet med første kvartal i fjor. MPC-aksjen faller to prosent.

Easyjet forventer å fly med en kapasitet på rundt 90 prosent av 2019-kapasiteten i regnskapsmessig tredje kvartal 2022, og selskapet har en kapasitet til salg på rundt 97 prosent av 2019-nivået i fjerde kvartal. Det skriver TDN Direkt.

Det gjeldstyngede offshorerederiet Dof hadde et resultat før skatt på 858 millioner kroner, opp fra et resultat før skatt på minus 760 millioner i tilsvarende periode i fjor.

Tallene ble løftet av en valutagevinst, og i kvartalsrapporten skriver Dof at selv om markedene har bedret seg er ikke gruppen i stand til å betale gjelden sin uten en betydelig omgjøring av gjeld til aksjer.

– Gruppens finansielle posisjon er ikke bærekraftig, og egenkapitalen er tapt, skriver rederiet.

Dof har en gjeld på 20 milliarder kroner, hvorav 18 milliarder er gjenstand for restrukturering. Regnskapet viser at Dof fortsatt har mer gjeld enn verdien av eiendelene, og egenkapitalen var på minus 780 millioner kroner.

Dof-aksjen er ned rundt 20 prosent som en av de mest omsatte aksjene på Børsen.

Aksjene til Oslo Børs-noterte offshorerederier har mangedoblet seg den siste tiden. Dof har siden nyttår steget nær 300 prosent.

Økt usikkerhet etter butikkfall i USA

Etter at amerikanske butikkgiganter som Target og Walmart har falt bratt på børsene de siste dagene, har det også vært knyttet usikkerhet til norske butikkjeder.

Analytiker Markus Heiberg i Kepler Cheuvreux viser til at tallene fra Kid var helt på linje med forventningene. Aksjen faller likevel over tre prosent i morgentimene.

– Det har vært mye usikkerhet med tanke på bruttomarginer etter svake resultater fra Target og Walmart i USA, men Kid leverer alt i alt en positiv rapport, sier han til E24.

Heiberg viser også til at Kid har hatt en veldig god utvikling i april.

– Det er det som peker fremover som er viktigst, og det indikerer at etterspørselen fortsatt er veldig god og at marginen fortsatt er bra.

– Ser du noe smitteeffekt etter børsfallet til de amerikanske butikkjedene?

– Det øker jo usikkerheten, men situasjonen er annerledes i USA, der mange har en mye mer ustabil inntekt. Nå må kanskje mange bruke mer penger på dyrere mat, og da blir det mindre igjen til å bruke på for eksempel utemøbler, der marginene er høyere, sier Heiberg.

– Kid har en jevnere margin. Usikkerheten er større opp mot Europris, som nok er mer eksponert for en slik utvikling, tilføyer han.

– Men når man sammenligner, må man huske på at norske og svenske kunder har mer stabile inntekter enn amerikanerne, og i mindre grad må velge billigere produkter.

Børsfall i Asia

Wall Street-knekken fra onsdag kveld spres også til de asiatiske børsene i morgentimene torsdag, der Tokyo-børsen faller 2,5 prosent.

Blant taperaksjene torsdag er det kinesiske IT-selskapet Tencent med et fall på rundt syv prosent. Nedgangen kommer etter en kvartalsrapport som viser en halvering fra året før.

Før børsfallet på de amerikanske børsene onsdag, var det oljefest på Oslo Børs. Hovedindeksen endte opp 1,57 prosent til 1.238,55 poeng.

Kjell Inge Røkkes Aker BP klatret over fire prosent, mens Equinor og Vår Energi steg mer enn tre prosent.