Equinors børsverdi bikker 700 milliarder

Equinors børskurs stiger videre etter at oljeprisen passerte 80 dollar fatet for første gang på tre år. Nå er oljeselskapet verdt over 700 milliarder kroner.

Equinor-sjef Anders Opedal. Vis mer

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

Equinor-aksjen stiger med 2,6 prosent tirsdag, og ble handlet til 216,45 kroner en halvtime etter børsåpning.

Det gir en børsverdi på 705 milliarder kroner, ifølge tall fra Infront.

Equinor-kursen er opp 49 prosent så langt i år.

Oljeprisen steg tirsdag til over 80 dollar fatet for første gang på tre år, og lå på 80,72 dollar fatet på det høyeste.

Oljeselskapene har gjort det bra i år, etter en solid oppgang i prisene på både olje o ggass.

– Oppgangen i oljeprisen fortsetter ut over hva selv de mest optimistiske oljehandlerne ville ha drømt om for bare noen måneder siden, sa analytiker Louise Dickson i Rystad Energy i en kommentar mandag.

Norske eksportinntekter har også skutt i været etter oppgangen i priser. Oljeeksporten har steget kraftig, og var verdt 32 milliarder i august. Gasseksporten hadde tidenes høyeste verdi på 38 milliarder kroner i august, ifølge SSB.

– Dette er helt klart bra for Equinor, og vi utnytter våre muligheter i dette markedet. Men hvor lenge disse prisene vil vedvare, det vet ingen, sa finansdirektør Ulrica Fearn i Equinor til E24 tidligere denne måneden.

Les også Rådyr gass gir rekordinntekter: – Tror de vil kunne gå høyere

– Underinvesteringer

Også oljeselskapet Aker BPs aksjekurs stiger tirsdag, og er opp tre prosent til 278,30 kroner. Det gir en børsverdi på 100 milliarder kroner for selskapet, som dermed er åttende størst på Børsen.

Aker BP-kursen er opp 28 prosent siden nyttår.

– Det er ikke unaturlig at oljeprisen er høy, sa Aker BP-sjef Karl Johnny Hersvik til E24 mandag.

– Det har vært ganske mange år med underinvesteringer. 2020 maskerte denne effekten ved at etterspørselen falt så mye, sier han.

Han peker på at oljefelt har et naturlig produksjonsfall, og at bransjen må stadig investere i nye brønner og utbygginger bare for å opprettholde produksjonen.

– Hvis det ikke investeres mer, kan vi få en periode med veldig høy oljepris, sier Hersvik.

Les også Aker BP-sjefen peker på underinvestering: – Ikke unaturlig at oljeprisen er høy

– Oljebalansen blir mer sårbar

Oljeanalytiker Helge André Martinsen i DNB Markets peker blant annet på de rekordhøye gassprisene.

– Nå er gassprisene så høye at det plutselig har blitt lønnsomt å bruke olje til å lage strøm, sier Martinsen og viser til at det bidrar til å øke etterspørselen etter olje.

Normalt sett konkurrerer ikke olje og gass så mye mot hverandre, forteller Martinsen, ettersom de har til dels forskjellige bruksområder.

Martinsen trekker også frem orkanen Ida, som herjet i Mexiogulfen i august og slo ut offshoreproduksjon i USA. Det gjorde at forsyningen av olje ble rammet, noe som er med på å presse prisen opp.

Det er også verdt å ha med seg at oljelagrene har kommet langt ned, og ifølge Martinsen ser lagrene ut til å fortsette nedover.

– Vi bruker mer olje enn vi produserer. Det er prisdrivende når lagrene presses så langt ned, og det uttrykker at oljebalansen blir mer sårbar, sier Martinsen.