Bredt fall på Wall Street

Ukens første børsdag på Wall Street er preget av krise i den kinesiske boligbyggegiganten Evergrande og Federal Reserves rentemøte onsdag. – Jeg tror folk ventet på en unnskyldning til å selge aksjer, sier sjeføkonom Harald Magnus Andreassen.

KRAFTIG FALL: Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Sparebank 1 Markets mener dagens børsfall er påvirket av urolige investorer og smitteeffekt fra verdens børser etter det kriserammede selskapet Evergrande sank Hongkong-indeksen i dag morges. Vis mer

Wall Street stengte med et kraftig fall. Det skjer etter en global børsnedgang, utløst av blant annet av krisen i boligselskapet Evergrande.

Slik ser det ut ved børslutt på Wall Street mandag kveld:

Dow Jones ned 1,78 prosent

Nasdaq ned 2,19 prosent

S&P 500 ned 1,7 prosent

Smittsom børsnedgang

Mandag morgen falt Hongkong-børsen med hele fire prosent. Nedgangen kom også til Europa, og Oslo Børs gikk mot sin dårligste dag hittil i år. Prisen på bitcoin har også falt gjennom dagen.

Børsnedgangen knyttes til den kriserammede kinesiske boligutvikleren Evergrande, og frykt for at selskapets gjeldsproblemer vil smitte over på den kinesiske økonomien. Evergrande er Kinas nest største boligutbygger, og ligger i verdenstoppen med en gjeld på over 2.600 milliarder kroner, skriver Bloomberg.

Aksjen i boligutvikleren har falt nesten 84 prosent i år, og raste nye 10 prosent mandag.

– Det er en frykt for at veksten i Kina stopper opp og at vi skal stå overfor en gjeldskrise og likvidetsskvis i den kinesiske økonomien, og mindre etterspørsel etter råvarer, sa Nordnets investeringsøkonom Mads Johannesen til E24 tidligere mandag.

Kan ramme verdensøkonomien

Hvorfor påvirker dette Wall Street og børser verden over?

Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Sparebank 1 Markets peker på tre faktorer:

1) Investorer verden over blir urolige for at kinesisk økonomi skal gå dårlig. Boligbransjen er en stor del av kinesisk økonomi. Faller den kraftig, påvirker det alle markeder i verden, som blant annet stål, aluminium og andre råvarer. Dermed kan det ramme veksten i verdensøkonomien.

2) Krisen i Evergrande kan føre til en slags smitteeffekt, hvor andre selskaper i andre land kan trekke seg ut av boligbyggerbransjen.

3) Mange har sittet på kanten av stolen fordi de har skjønt at aksjekursene nå er unaturlig høye i forhold til inntjeningen. Og i en sånn situasjon skal det kun en «solflekk», som er Evergrande i dette tilfelle, til for å få folk til å tvile på om aksjemarkedet holder seg så høyt oppe så mye lenger.

Aksjetrigger

Krisen i Evergrande kan med andre ord være dråpen som får glasset til å renne over for aksjemarkedet.

– Jeg tror også at folk ventet på en unnskyldning, en slags trigger eller en anledning til å selge aksjer videre, sier Andreassen.

– Hva tror du vil skje videre denne uken?

– Det er helt umulig å si. Men det kan være starten på noe mer, fordi aksjekursene har steget så mye og er veldig høye, sier han.

Wall Street følger den globale børsnedgangen.

Storbank frykter 20 prosent børsfall

Strateger fra storbanken Morgen Stanley mener at dagens børsfall kan være begynnelsen på det de kaller et «worst case scenario». De peker på at fallet i dag kan føre til en børsnedgang på 20 prosent.

Dette vil avhengige av hva Den amerikanske sentralbanken, Federal Reserve, bestemmer på sitt rentemøte denne uken. Resultatet kommer på onsdag.

Flere er opptatt av om, og i hvor stor grad, sentralbanken vil gi noen signaler om nedtrapping av viruskrisetiltak. Bakgrunnen er høy inflasjon og tegn på bedring i USAs arbeidsmarked.

– Fed er lettskremte. Går finansmarkedet dårlig, så kan det hende at de holder igjen gasspedalen på rentehevingen, sier Andreassen.

Usikker måned

Høsten, og september-måneden, er sett på som en usikker måned for verdens aksjemarkeder. Ifølge CNBC viser historikk at nedsalget på Wall Street setter fart i den siste halvdelen av måneden.

Enkelte investorer mener at det globale børsfallet vi ser nå er helt normalt.

– Grunnen til fallet denne morgenen er det samme som i forrige uke: Kina-trøbbel (Evergrande, reguleringer og coronaviruset), Federal Reserve og mulige skatteøkninger, sier Tom Essaye, grunnlegger av markedsanalyseselskapet Sevens Report, ifølge CNBC.

Han mener likevel at ingenting som har skjedd i løpet av helgen kan rettferdiggjøre fallet vi ser på børsene i dag.