Global børsnedgang: Wall Street faller kraftig

Krise i kinesiske Evergrande, global børsnedgang, Federal Reserves rentemøte og en usikker høstmåned fører til kraftig børsfall på Wall Street mandag ettermiddag.

Wall Street ser ut til å følge verdens børser nedover fra start. Vis mer

Publisert: Oppdatert for mindre enn 2 timer siden

Ukens første børsdag på Wall Street åpner med et kraftig fall. Den negative åpningen kommer etter en global børsnedgang, utløst av blant annet en krise i det kinesiske eiendomsselskapet Evergrande.

Slik ser det ut på Wall Street mandag ettermiddag:

Dow Jones ned 1,57 prosent

Nasdaq ned 2,06 prosent

S&P 500 ned 1,66 prosent

Tesla er blant selskapene som faller på børsen. Dette kommer etter at amerikanske myndigheter kom med kritikk mot selskapets teknologi for førerløs kjøring.

Ford og Carrier Global faller og, med mer enn tre prosent. General Motors og Boeing faller med omtrent to prosent.

Storbank frykter 20 prosent børsfall

Strateger fra Storbanken Morgen Stanley mener at dagens børsfall kan være begynnelsen på det de kaller et «worst case scenario». De peker på at fallet i dag kan føre til en børsnedgang på 20 prosent.

Dette vil avhengige av hva Den amerikanske sentralbanken, Federal Reserve, bestemmer på sitt rentemøte denne uken. Resultatet kommer på onsdag.

Flere er opptatt av om, og i hvor stor grad, sentralbanken vil gi noen signaler om nedtrapping av viruskrisetiltak. Bakgrunnen er høy inflasjon og tegn på bedring i USAs arbeidsmarked.

Smittsom børsnedgang

Tidligere på morgenen falt Hongkong-børsen tungt med hele fire prosent. Nedgangen kom også til Europa, og Oslo børs går mot sin dårligste dag hittil i år. Prisen på bitcoin har også falt gjennom dagen.

Børsnedgangen knyttes til den kriserammede kinesiske boligutvikleren Evergrande, og frykt for at selskapets gjeldsproblemer vil smitte over på den kinesiske økonomien.

Aksjen i boligutvikleren har falt nesten 84 prosent i år, og raste nye 10 prosent i natt norsk tid.

– Det er en frykt for at veksten i Kina stopper opp og at vi skal stå overfor en gjeldskrise og likvidetskvis i den kinesiske økonomien, og mindre etterspørsel etter råvarer, sa Nordnets investeringsøkonom Mads Johannesen til E24 tidligere mandag.

Usikker måned

Høsten, og september-måneden, er dessuten sett på som en usikker måned for verdens aksjemarkeder. Ifølge CNBC viser historikk at nedsalget på Wall Street setter fart i den siste halvdelen av måneden.

Enkelte investorer mener at det globale børsfallet vi ser nå er helt normalt.

– Grunnen til fallet denne morgenen er det samme som i forrige uke: Kina-trøbbel (Evergrande, reguleringer og coronaviruset), Federal Reserve og mulige skatteøkninger, sier Tom Essaye, grunnlegger av markedsanalyseselskapet Sevens Report, ifølge CNBC.

Han mener likevel at ingenting som har skjedd i løpet av helgen kan rettferdiggjøre fallet vi ser på børsene i dag.