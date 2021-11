Kraftig børsfall i Asia etter usikkerhet rundt ny coronavirusvariant

Usikkerheten rundt en ny sørafrikansk coronavirusvariant bidrar til å sende de asiatiske børsene nedover på morgenkvisten.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

De asiatiske børsene faller bredt noen timer ut i handelsdagen. Særlig indeksene i Tokyo og Hongkong faller tungt.

Slik er situasjonen på de asiatiske børsene ved halv syvtiden:

Nikkei 225 i Tokyo faller 2,78 prosent

Hang Seng i Hongkong er ned 2,37 prosent

Kospi i Seoul faller 1,62 prosent

Shanghai Composite er ned 0,70 prosent

FTSE Straits Times i Singapore faller 1,46 prosent

ASX 200 i Sydney faller 1,73 prosent

Ny variant påvist

Børsuroen kommer etter at sørafrikanske leger og forskere torsdag kveld varslet at de har påvist en ny variant av coronaviruset. Denne har fått skylden for økende smittespredning i landet, skriver NTB.

– Vi har uheldigvis oppdaget en ny variant som gir grunn til bekymring i Sør-Afrika, opplyste virologen Tulio de Oliveira under en hastig sammenkalt pressekonferanse torsdag, ifølge nyhetsbyrået.

– Varianten, som går under betegnelsen B. 1.1.529, har et svært høyt antall mutasjoner. Dette fører dessverre til smitteoppblomstring, sa han.

Analytikere er klare på at det er den nye virusvarianten som har skylden for børsuroen i Asia.

– Det ville vært en stille dag i dag om det ikke hadde vært for nyheten om den nye varianten, sier sjefstrateg Masahiro Ichikawa i Sumitomo Mitsui DS Asset Management til Bloomberg.

Han trekker frem at smittetilfellene har økt i Europa og USA selv før nyheten, og at investorer nå er på vakt mot at en ny variant kan spre seg.

Oljeprisen faller

Det er ikke bare aksjemarkedene som preges av uroen på morgenkvisten. Også i olje- og valutamarkedet er det urolig.

Et fat Nordsjøolje (brent spot) koster nå 80,26 dollar, en nedgang på 2,40 prosent fra midnatt. Også den amerikanske lettoljen (WTI) faller rundt 2,4 prosent til 76,08 dollar fatet.

lik er utviklingen i valutamarkedet klokken halv syv:

Kronen svekkes med 0,9 prosent mot euro, som nå koster 10,13 kroner

Dollaren har blitt 0,7 prosent dyrere og handles for 9,03 kroner

Kronen svekkes også mot pundet, med 0,6 prosent til en kurs på 12,02

Går mot fall på Wall Street

Det ser ut til at de amerikanske børsene heller ikke setter pris på nyheten om den nye virusvarianten. Mer enn ni timer før de amerikanske børsene åpner for halv dag er det markante utslag i den såkalte futureshandelen.

Både S&P 500- og Dow Jones-futures faller mer enn én prosent da terminhandelen stengte ved sekstiden.

De amerikanske børsene holdt stengt for Thanksgiving torsdag, og vil bare være åpen for halv dags handel fredag.