Svakere enn ventet fra Schibsted i første kvartal

Schibsteds driftsresultat faller mer enn ventet, noe som forklares med høyere investeringer. For hele året venter mediekonsernet nå et resultat på linje med fjoråret.

FØRSTE KVARTAL konsernsjef Kristin Skogen Lund.

Schibsteds ebitda (inntjening før renter, skatt og nedskrivninger) faller til 480 millioner kroner i første kvartal, fra 594 millioner kroner året før.

– Denne nedgangen er hovedsakelig drevet av høyere investeringer i år som er et klart valg da vi er sikre på at dette vil sette oss i enda bedre posisjoner, sikre vekst og øke verdien over tid, sier Schibsted-sjef Kristin Skogen Lund i en børsmelding.

Inntektene stiger til 3,65 milliarder i første kvartal fra 3,40 milliarder på samme tid i fjor.

På forhånd var det ventet inntekter på 3,68 milliarder kroner og ebitda på 521 millioner, ifølge TDN Direkt.

Opprettholder mål

Schibsted gjør en rekke investeringer for å øke de digitale abonnementsinntektene, og opprettholder målet om å doble disse til 2,6 milliarder kroner innen utgangen av 2025.

Schibsted holder også på målet om 8–12 prosent årlig inntektsvekst for de nordiske markedsplassene på mellomlang til lang sikt, og målet for nyhetsmediene for lav ensifret vekst, med en ebitda-margin på 10–12 prosent.

For sistnevnte spesifiseres det nå at man venter å ende i den lave enden av intervallet.

For hele 2022 har selskapet nå et mål om et ebitda-resultat på linje med fjoråret.

Solid vekst i jobbportaler

De nordiske markedsplassene (inkludert Finn.no) leverte en ebitda-vekst på 46 prosent i første kvartal til 392 millioner kroner. Her er det særlig jobbportalen i Norge som gjorde det bra, men også innen eiendom er det bedring.

For nyhetsmediene var det en underliggende inntektsvekst på 5 prosent i kvartalet, mens ebitda-marginen falt med 6 prosentpoeng på grunn av pågående investeringer, men trekkes også ned av høyere papirpriser.

– For eCommerce & Distribution og Prisjakt, som opererer innen netthandel, var det et fall i inntektene på grunn av en nedgang i markedet etter en lengre periode med sterk vekst og den covid-relaterte bumpen i fjor. Dette påvirket ebitda negativt dette kvartalet, sier Skogen Lund.

Totalt endte Schibsteds resultat på minus 13,4 milliarder kroner etter skatt, ned fra minus 279 millioner i fjorårets første kvartal.

Nye milliardtap på Adevinta

Schibsted-aksjen har falt over 50 prosent det siste halvåret. Det samme har Adevinta, som Schibsted fortsatt eier 35 prosent av.

Schibsted tar nå ytterligere 13,5 milliarder kroner i nedskrivninger (tap) knyttet til aksjefallet i Adevinta, etter å skrevet ned verdier for 20 milliarder kroner i forrige kvartal.

Adevinta er de internasjonale markedsplassene, som ble skilt ut av Schibsted i 2019, og som nå inkluderer Ebay Classifieds Group.

Mediekonsernet inkluderer blant annet Aftenposten, VG, Stavanger Aftenblad og Bergens Tidende i Norge, og Aftonbladet og Svenska Dagbladet i Sverige. I tillegg inngår en rekke digitale tjenester som for eksempel Finn.no.

E24 er et heleid datterselskap i Schibsted-konsernet. Enkelte journalister i E24 eier aksjer i Schibsted gjennom konsernets aksjespareprogram.