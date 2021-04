Norske fond laster opp: Satser på flyselskaper som ikke flyr

De ferske flyselskapene Flyr og Norse Atlantic utgjør noen av de største posisjonene i fondene Delphi Nordic og DNB SMB, før noen av flyselskapene har gjennomført en eneste flyging.

Andreas Lorentzen og Halvor Nygård i Delphi Fondene, har satset store deler av fondet på gjenåpningen av samfunnet. Og fem prosent av fondet går til flyselskaper. Vis mer byoutline Delphi Fondene

Norske fond har kastet mange millioner av kroner inn i flyselskapene Norse Atlantic og Flyr.

I dag utgjør de to flyselskapene store andeler av flere norske fond.

I fondet Delphi Nordic står de to flyselskapene samlet for den nest største posisjonen i fondet. De har i dag 140 millioner kroner i de to flyselskapene, i overkant av fem prosent av fondet.

De andre Delphi-fondene Kombinasjon og Norge har også posisjoner i de to selskapene.

Dette er før noen av flyselskapene har gjennomført en eneste flyging.

– Vi har dreid fondet mer i retning av «gjenåpningsaksjer». Når vi tenker på gjenåpningen er den direkte linken fly og reise. Både Norse og Flyr starter opp nå uten gjeld, samtidig som de har halverte leasingkostnader og kan ha langt større fordeler på kostsiden enn andre selskaper, sier Andreas Lorentzen til E24.

– Timingen nå ser helt perfekt ut for å starte flyselskap, både med tanke på når etterspørselen kommer tilbake og at disse selskapene starter med blanke ark, sier Halvor Strand Nygård som forvalter fondet sammen med Lorentzen.

– Dette er jo to flyselskaper som ikke har gjennomført noen flyginger ennå. Hvordan har dere vurdert risikoen i å få disse flyselskapene opp og gå?

– Det er ganske mange risikoelementer knyttet til dem. Men det gjelder også mange selskaper som er i en tidlig fase – uavhengig av industri, sier Nygård.

– Norse har en veldig stor fleksibilitet i forhold til tidspunkt på oppstart, takten på oppskalering og hvor mange fly de skal ha. De avtalene man ser ut til å signere på leasing ser veldig attraktive ut med halvert kostnad og at betaling kun skjer når man er i lufta. Det er elementer som gjør investeringen mer attraktiv og spiselig.

Tror på personene bak

DNB SMB, som i fjor leverte en fenomenal avkastning på 46 prosent, har også tatt en stor posisjon i de to flyselskapene.

Samlet står de for femte største posisjon i fondet. Fondet har 130 millioner stående i selskapene, og er blant de største aksjonærene.

– Selskapene er nye, men det er veldig erfarne mennesker som står bak selskapene. Jeg har sett etter hvem det er som tjener på at samfunnet normaliserer seg igjen, og flyselskaper er åpenbare kandidater her. Norske flyselskaper har ikke beveget seg så mye på en ventet gjenåpning, men det har veldig mange utenlandske flyselskaper gjort, sier Dag Hammer.

Dag Hammer i DNB forvalter fondet SMB som investerer i små og mellomstore bedrifter. I 2020 hadde fondet en avkastning på 46 prosent. Vis mer byoutline Javad Parsa / E24

Han viser til at i Norwegian venter man på en avklaring av restruktureringen, og at SAS har sine egne problemer.

– Flyr og Norse har muligheten på å spille på at andre har problemer. Vi har puttet mer penger i Norse rett og slett fordi jeg er usikker på om det er plass til 4–5 flyselskaper i Norge, sier Hammer.

– Flyr og Norse har fått gode avtaler på fly, så kostnadsbildet ser veldig interessant ut. Dette kombinert med personene som står bak er grunnen til at vi har gått inn.

Første fly i juni

Flyr ble startet av Erik Braathen og er ledet av Tonje Wikstrøm Frislid, og skal etter planen starte billettsalget i mai, og fly for første gang i slutten av juni. Flyr tar med det opp kampen i det norske innenriksmarkedet, og vil der gå i direkte konkurranse mot blant andre Norwegian, SAS og Wizz Air. Braathen har skapt flyselskapet i samarbeid med en stor rekke tidligere Norwegian-topper.

Norse Atlantic ble etablert av Bjørn Tore Larsen, ved hjelp av de tidligere Norwegian-grunnleggerne Bjørn Kjos og Bjørn Kise. Norse skal fly langdistanseruter over Atlanterhavet, og siden Norwegian har lagt ned langdistansesatsingen vil de dermed ikke konkurrere direkte mot Norwegian. Bjørn Kjos har til og med luftet ønsket om at de to flyselskapene skal samarbeide i fremtiden.

Flyselskapet har fått en litt tung start, da ledende medlemmer av transportkomiteen i den amerikanske Kongressen har forsøkt å blokkere flyselskapet fra å komme inn i det amerikanske markedet.

Dette er ikke noe som bekymrer fondsforvalterne som er investert i Norse:

– Vi har et inntrykk av at dialogene er fremskredne, og at med den typen crew man velger bør dette gå i orden. Norse oppfyller avtalene og skal bruke amerikansk crew, sier Andreas Lorentzen i Delphi

– Dette er det samme som NAS opplevde i sin tid. Der var ankepunktet at de brukte utenlandsk crew. Norse skal i stor grad bruke amerikansk crew. Jeg noterer meg motstanden, men har vanskelig for å se at de kan stoppe Norse fra å fly. Det er internasjonale avtaler som regulerer dette, sier Dag Hammer i DNB.

DNB og Delphi var blant hjørnesteinsinvestorene i selskapene før de gikk på børs.

Norske fond i Norse og Flyr Disse fondene eier Norse Atlantic-aksjer verdt: Delphi Nordic: 102 millioner kroner

DNB SMB: 99 millioner kroner

Skagen Vekst: 73 millioner kroner

First Generator: 29 millioner kroner

KLP AksjeNorge: 29 millioner kroner

Nordea Norge Verdi: 26 millioner kroner

Delphi Kombinasjon: 22 millioner kroner

Delphi Norge: 21 millioner kroner

Nordea Avkastning: 11 millioner kroner Disse fondene eier Flyr-aksjer verdt: Nordea Norge Verdi: 64 millioner kroner

Delphi Nordic: 37 millioner kroner

DNB SMB: 26 millioner kroner

Delphi Norge: 9 millioner kroner

Delphi Kombinasjon: 5 millioner kroner Kilde: Infront, 14. april Vis mer vg-expand-down

