Aksjeoppgang løftet Oljefondet i første kvartal

Oljefondet fikk en avkastning i første kvartal på 382 milliarder kroner, eller fire prosent.

Oljefondets sjef Nicolai Tangen (t.v.) og sentralbanksjef Øystein Olsen poserer utenfor Norges Bank. Vis mer byoutline Ole Berg-Rusten / NTB

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det kommer frem i en melding.

Fondet var verdt 11.034 milliarder kroner ved utgangen av første kvartal, eller 2,05 millioner kroner per nordmann.

Avkastningen i første kvartal er større enn kostnaden for hele coronakrisen. Koronakommisjonen anslo nylig denne kostnaden til 330 milliarder kroner for årene 2020–2023, i form av tapt verdiskaping.

Det var aksjeoppgang som bidro aller mest til fondets avkastning på 382 milliarder kroner i kvartalet, oppgir fondet.

– Aksjeinvesteringene bidro mest positivt til avkastningen i kvartalet. Oppgangen i aksjemarkedet ble i stor grad drevet av finans- og energisektoren, sier nestleder Trond Grande i Norges Bank Investment Management.

Fondet fikk følgende avkastning på de ulike eiendelene sine i første kvartal:

Aksjer: 6,6 prosent

Renter: minus 3,2 prosent

Unotert eiendom: 1,4 prosent

Ifølge fondet var avkastningen 0,24 prosentpoeng høyere enn avkastningen i referanseindeksen. Dette er en liste over aksjer som Oljefondet bruker til å måle seg mot, som et slags veikart over globale aksjemarkeder.

Les også Solid avkastning for Oljefondet i 2020

Sterkere krone dempet verdien

Selv om fondet fikk en avkastning på 382 milliarder, økte verdien av fondet bare med 120 milliarder i første kvartal.

Årsaken er at Oljefondets verdi ikke bare påvirkes av avkastningen, men også av kronekursen og hvor mye penger regjeringen tar ut fra fondet.

En sterkere krone gjennom kvartalet reduserte fondets verdi ved utgangen av mars med 178 milliarder kroner. I tillegg tok regjeringen ut 83 milliarder kroner fra fondet i første kvartal, for å dekke utgifter på statsbudsjettet.

Les på E24+ (+) DNB-forvalter tror Oljefondet vil ty til hedgefond-strategier

Verdt 11.034 milliarder

Ved utgangen av første kvartal var fondet verdt 11.034 milliarder kroner, opp fra 10.914 milliarder kroner ved nyttår.

Endringer i kronekursen står for 1.269 milliarder kroner av verdien, ifølge en presentasjon fondet la frem onsdag.

Siden oppstarten har regjeringen samlet sett tilført 3.010 milliarder til fondet, mens den samlede avkastningen nå er oppe i 6.809 milliarder kroner. De samlede forvaltningskostnadene er på 55 milliarder kroner.

Ved utgangen av kvartalet hadde fondet plassert 73,1 prosent av verdiene sine i aksjer mens 24,5 prosent var plassert i renteinvesteringer. 2,5 prosent av pengene var plassert i i eiendomsinvesteringer som ikke er børsnotert.

Oljefondet legger bare frem fullstendige rapporter hvert halvår. I første og tredje kvartal legger fondet bare frem en forenklet oversikt over sine resultater.

Fondet eier over 9.100 selskaper, men regjeringen foreslo nylig å redusere dette antallet. Får dette støtte i Stortinget, kan det etter hvert føre til at fondet kvitter seg med tusenvis av mindre aksjeposter.

Les også Vil at Oljefondet skal eie færre selskaper

Historisk avkastning på 4,5 prosent

Fondet oppgir at avkastningen etter kostnader siden oppstarten av dagens fondsstruktur i 1998 nå er på hele 4,5 prosent.

Det er godt over det langsiktige avkastningsmålet for fondet, som er senket fra fire til tre prosent. De siste ti årene er avkastningen enda høyere, etter at stimulanse fra sentralbanker har bidratt til solid børsoppgang.

Sentralbanksjef Øystein Olsen og fondets ledere har imidlertid en rekke ganger advart om at fondet ikke alltid vil vokse inn i himmelen.

De mener at norske regjeringer bør legge til grunn at fondet også kan falle i verdi når de planlegger pengebruken i årene fremover.

Les også Gjentar bønn om forsiktig pengebruk: – En utfordring å få gjennomslag

Første investering i havvind

I starten av andre kvartal kunngjorde Oljefondet at det hadde gjort sin første direkte investering i fornybar infrastruktur. Stortinget åpnet døren for slike investeringer i starten av 2020.

Fondet bladde denne måneden opp 13,9 milliarder kroner for halvparten av Ørsteds nederlandske havvindprosjekt Borssele 1 og 2.

Fra tidligere hadde fondet bare eierskap i rentepapirer, aksjer og eiendom. Fondet kan kjøpe fornybar infrastruktur for inntil 120 milliarder kroner, men vil ta seg god tid for å finne best mulig prosjekter i et høyt priset marked.

– Det er ikke gjort på ti minutter å investere 120 milliarder. Altså, det er kanskje gjort på ti minutter hvis du gir blaffen i hvilken avkastning du får. Men det gjør jo ikke vi, sa Oljefondets sjef Nicolai Tangen til E24 etter kjøpet.

Les også Blar opp 14 mrd. for havvind i Nederland: – Et fantastisk kjøp for fondet

Les også Kritisk til at Oljefondet ikke får 2050-mål: – En klimasinke

Les også Tangen varsler nye grep, men lover: – Oljefondet skal ikke bli et hedgefond

Les også Handlingsregelen for bruk av oljepenger 20 år: – Det er nå den vil bli testet