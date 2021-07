Aker Solutions handelsstanset: Meglerhus tror milliardkontrakt venter

Handelen i aksjen ble stanset etter drøyt en halvtimes handel fredag.

Før handelsstansen ble innført klokken 09:33 steg aksjen hele 3,4 prosent på Børsen fredag. Aksjen startet dagen til en kurs på 16,2 kroner, og ble stanset etter en økning på 50 øre.

Aksjen stanses i påvente av melding fra selskapet, fremgår det av en melding fra Oslo Børs.

Chevron bekreftet torsdag at de vil gå videre med sitt prosjekt Jansz-lo i Australia til over fire milliarder dollar.

Aker Solutions fikk i mars 2019 en såkalt FEED-kontrakt, som innebar at Aker Solutions skulle gjøre en forhåndsstudie og innledende ingeniørarbeid for å vurdere muligheten for et anlegg for gasskompresjon på Chevrons Jansz-Io-felt utenfor kysten av Australia.

Pareto Securities Equity Research skriver i et notat fredag morgen at de tror det er derfor handelen i aksjen er stanset.

«Vi estimerer at omfanget er mellom fem til seks milliarder kroner for Aker Solutions». Videre skriver Pareto at det er en «viktig kontrakt som har vært ventet og som sannsynligvis vil kunngjøres etter endelig signering av kontraktene i nær fremtid».

Aker Solutions har så langt ikke besvart E24s henvendelser.

Kan bli første i utlandet

Dersom kontrakten omhandler Jansz-lo og Aker Solutions får ta del i kontrakten vil det bli første gang et slikt anlegg installeres utenlands. Det første anlegget står på Åsgard-feltet til Equinor i Norge.

Både gass- og oljefelt opplever at produksjonen faller over tid hvis man ikke gjør tiltak. En av måtene man kan gjøre det på er å bruke trykk, og det er her kompresjonsteknologien kommer inn.

Den kan nemlig opprettholde trykket etter hvert som det naturlige trykket i reservoaret avtar.

Tradisjonelt sett setter man kompressorer på plattformer over vann for å øke trykket i reservoarer, men Aker Solutions mener deres løsning med å plassere slike kompressorer på havbunnen nærmere brønnhodene både reduserer investeringskostnadene, driftskostnadene og øker effekten. På den måten får man økt utvinningsgraden.