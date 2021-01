New York Times: Deutsche Bank vil ikke lenger gjøre forretninger med Donald Trump

Donald Trump skylder fortsatt banken, som har vært hans fremste finansieringskilde i to tiår, over 2,5 milliarder kroner. Det opplyser en kilde til New York Times.

KUTTER BÅND: Deutsche Bank vil ikke ha noe å gjøre med Donald Trump fremover, bortsett fra å ta imot tilbakebetalinger på lån.

Tilhengere av Trump stormet Kongressen forrige uke i et opprør som endte i fem døde. Mye tyder på at Donald Trump blir stilt for riksrett denne uken for å ha oppildnet til volden.

Donald Trump har blitt utestengt fra de fleste store medieplattformer på nett, blant annet Twitter, og det ble tirsdag kjent at flere selskaper ikke kommer til å donere til de 147 republikanerne som nektet å anerkjenne valgresultatet.

Nå har også giganten Deutsche Bank bestemt seg for å nærmest avslutte kundeforholdet med Trump-organisasjonen, opplyser en kilde med kjennskap til saken til New York Times.

Banken kommer ikke til å ettergi Trumps milliardlån, og utover å motta tilbakebetalingene i løpet av de neste par årene kommer ikke banken til å ha noe med den avtroppende presidenten å gjøre, ifølge kilden.

Deutsche Bank er verdens 21. største bank med en forvaltningskapital på 12.300 milliarder dollar og hovedkontor i Frankfurt. Banken skal ha vært den eneste som var villig til å gi Trump lån, etter en rekke konkurser i 1990-tallet, skriver The Guardian.

Allerede i november skrev Reuters at banken så etter muligheter for å kutte båndene til presidenten.

USA-sjef i banken, Christiana Riley, fordømte stormingen av Kongressen forrige uke.

– Vi er stolte av grunnloven vår, og står ved de som forsøker å forsvare den for å sikre at folkets vilje er bevart, og at en fredelig maktovergang finner sted, skrev hun på Linkedin.

Mister hans «go-to»

Signature Bank, en annen populær finansieringskilde hos Trump, kutter også bånd med presidenten. Presidentens datter, Ivanka, var styremedlem fra 2011 til 2013.

– Vi kommer heller ikke til å ha forretninger med noen medlemmer av Kongressen som stemte for å underkjenne valgresultatet, sier Susan Turkell, talsperson for Signature Bank, til New York Times.

Banken har nå gått i gang med å stenge Trumps to personlige kontoer med omtrent 45 millioner kroner i dem.

Donald Trump får ikke arrangere PGA-turneringen på sin golfbane etter han oppildnet til vold og mulig kuppforsøk. Vis mer byoutline David Moir / Reuters

Favorittsporten skyr unna

Trump eier eller driver 17 golfbaner og har vært på golfbanen 308 ganger siden han ble president for rundt fire år siden.

Nå har Professional Golfers’ Association (PGA) annonsert at den planlagte turneringen som skulle ta sted ved Trump Bedminster vil flyttes til et annet sted.

– Det er tydelig at en gjennomføring av PGA Championship på Trump Bedminster vil være skadelig for merkevaren PGA, sier Jim Richerson, president for golfforbundet.

Ifølge New York Times’ korrespondent ved Det hvite hus skal det å miste golfturnering ha truffet Trump hardt.

– Han er satt ut av PGAs avgjørelse, sier en kilde i Det hvite hus. Han er sint om riksrettssaken, men reaksjonen over golfturneringen var på et helt annet nivå, skriver Maggie Haberman på Twitter.

