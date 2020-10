XXL går fra krisehøst i fjor til knallsterkt tredje kvartal i år

Coronakrisen har gitt landets største sportskjede nok et supersterkt kvartal, og det er det norske markedet som drar lasset.

XXL-topp Pål Wibe har grunn til å være fornøyd med resultatene de to siste kvartalene. Vis mer byoutline Tore Meek

Publisert: Oppdatert: 27. oktober 2020 07:56 , Publisert: 27. oktober 2020 07:01

Det er ingen tvil om at nordmenn var sultne på sportsutstyr også etter fellesferien og utover høsten.

XXL leverte inntekter på 2,82 milliarder kroner, opp fra 2,47 milliarder kroner til samme tid i fjor.

Resultatet etter skatt endte på 159 millioner kroner, solid opp fra 33 millioner kroner i tredje kvartal 2019.

Det er fremdeles det norske markedet som drar lasset, hvor den sammenlignbare veksten var på 16 prosent, sammenlignet med tilbakegang i Finland og Østerrike.

Manglet varer

Selskapet skriver at resultatene gradvis forverret seg utover kvartalet etter perioder med rekordvekst, og en del av dette er knyttet til mangel på vareflyt fra leverandørene.

Dette påvirket også nettsalget, som stod for mindre av omsetningen i årets tredje kvartal sammenlignet med fjoråret.

Finland var likevel et krevende markedet for XXL i høst, med langt mindre etterspørsel enn i for eksempel Norge. Samtidig leverer XXL vekst under snittet for markedet for øvrig, med en negativ sammenlignbare vekst på 8,7 prosent.

Det svenske markedet tynges av outletbutikkene på grensen, som har sett 70 prosent nedgang i omsetning som følge av stengte grenser og coronakrise.

Det var ikke liker munter stemning da funerende XXL-topp, Tolle Grøterud, la frem tall før coronakrisen. De to siste kvartalene har derimot vært langt bedre. Vis mer byoutline Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix

Analytikernes estimater bommet

På forhånd ventet analytikerne at selskapet ville levere inntekter på 2,96 milliarder kroner, ifølge Bloomberg som har samlet inn tall fra ni meglerhus.

Dermed tilsvarer konsensus en vekst på 20 prosent, noe over hva selskapet faktisk leverte.

På bunnlinjen så analytikerne for seg et resultat etter skatt på 112,8 millioner kroner, og bommet med med nærmere 80 millioner av det faktiske resultatet.

Fra krisekvartal til salgsfest

Coronakrisen har gitt XXL og sportsbransjen for øvrig et sårt etterlengtet løft.

Stengte grenser og begrensninger knyttet til bevegelse i offentligheten, har gjort at Norgeferie, skog og mark har blitt lukrativt for de som selger utstyr og uteklær.

Men resultatene som legges frem tirsdag bør ikke komme som noen overraskelse, da man også ved fremleggelsen av tallene for andre kvartal viste til 31 prosent topplinjevekst, hvor det norske markedet var det sterkeste.

For nøyaktig ett år siden så det helt annerledes ut. XXL-aksjen fikk svært hard medfart etter melding om emisjon på 500 millioner og svakere resultater enn ventet.

I år er derimot XXL er en av de store børsvinnerne, og er opp 83,79 prosent så langt i år, mot hovedindeksen som er ned 9,61 i samme periode.

I kvartalsrapporten går det frem at XXL har signert totalt fire leiekontrakter for nye butikker i inneværende år. To av butikkene er lokalisert i Østerrike, en Sverige og en i Norge, og det er bare en av butikkene i Østerrike som ikke allerede er åpnet.

Målet fremover er å åpne mellom tre og fem butikker i året. Samtidig har selskapet lenge ytret at man vil gjøre flere av varehusene mindre enn de er i dag.

