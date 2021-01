Flyanalytiker: – Norwegian-konkurs ser plutselig helt usannsynlig ut

Flyanalytiker Jacob Pedersen i Sydbank mener at den norske regjeringens positive innstilling til Norwegian-hjelp er redningen for selskapet.

Flyanalytiker og analysesjef i Sydbank, Jacob Pedersen. Vis mer byoutline Philip Davali AFP

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Like før børsåpning torsdag varslet regjeringen at de er positive til å bidra med penger til Norwegian, men de forutsetter at private investorer stiller opp.

– Fra å ha vært en viktig medeier i SAS ser det nå ut til at Norge tar et aktivt valg og engasjerer seg i SAS’ mest direkte konkurrent. Det er vanskelig å se hvordan det gagner SAS, sier flyanalytiker og analysesjef i Sydbank Jacob Pedersen til E24.

Banken betrakter regjeringens støtte som en «uvurderlig brikke i redningen av Norwegian».

Overrasket over skiftet

Sydbank-analytikeren sier videre at de er overrasket over det markante skiftet i regjeringens ståsted.

– Så sent som i november 2020 avviste den norske regjeringen å hjelpe Norwegian, og har vært tilbakeholdne med støtten til flyselskapet hele året, sier han, og legger til:

– Med et trylleslag ser en Norwegian-konkurs plutselig helt usannsynlig ut.

Analytikeren tror videre at det direkte engasjementet fra regjeringen vil skape et helt nytt motsetningsforhold mellom den norske stat og SAS.

– Den norske stat kunne så sent som i høst ha støttet SAS’ redningsplan med samme type hybridobligasjonslån som man nå gir Norwegian, men det skjedde ikke. Nå er Norge plutselig engasjert i SAS’ mest direkte konkurrent.

Positive til Norwegian-støtte

– Norwegians nye forretningsplan innebærer kraftige grep i selskapets gjeldsstruktur og tilførsel av 4–5 milliarder kroner i frisk kapital. Planen fremstår mer robust enn den vi sa nei til i oktober. Derfor stiller vi oss nå positive til å bidra, sier næringsminister Iselin Nybø i en pressemelding.

Norwegian fikk i fjor vår gjennom en første redningspakke der staten bidro med tre milliarder i lånegarantier. Utover sommeren gjorde Norwegian det klart at mer kapital og nye grep måtte til, men regjeringen avslo å gi mer hjelp.

Siden har flyselskapet presentert en oppdatert redningsplan. Her skal langdistanseflyene bort, mer kapital skal hentes og gjelden skal kuttes ytterligere.

Dersom Norwegian lykkes med arbeidet, sier regjeringen at de kan bidra med et hybridlån – forutsatt at flyselskapet får inn langsiktige eiere.

Konsernsjef Jacob Schram sier i en melding at de har stor tro på at de kan tiltrekke seg investorer og komme gjennom rekonstrueringsprosessen.